Никки Хейли: Байден так и не объяснил американскому народу, зачем нужна Украина

США становятся более закрытой страной из-за своего президента, заявила Никки Хейли в эфире ABC News. Байден не удосужился объяснить людям зачем нужна Украина, что происходит в Израиле и чем так опасны Иран с Китаем. Всё это заставляет народ «дистанцироваться» от ситуации. Соперников Соединённых штатов это и вовсе воодушевляет.

И это происходит в то время, когда Путин добивается успехов на Украине, а помощь США Украине в этих военных действиях, по сути, ни к чему не привела. Что должен делать спикер Джонсон? Ведь мы видели, как сенат принимал решение, и многие республиканцы голосовали «за». Мы видели, как сенат принял помощь Украине и Израилю, но он не готов вынести её на голосование. Что должен сделать спикер Джонсон?

НИККИ ХЕЙЛИ, кандидат в президенты США: Я думаю, сначала нужно поговорить о том, что должен делать Джо Байден? Прежде всего, причина, по которой Америка становится все более изолированной, заключается в том, что Джо Байден ни разу не завел с американским народом разговор о том, почему Украина важна. Он не говорил с американским народом о террористической деятельности, которая происходит в Израиле, и о том, почему Иран так опасен. Он ни разу не заговорил об угрозах со стороны Китая.

А когда вы не говорите об этих вещах с американским народом, он будет дистанцироваться от них. И Джо Байден потерпел неудачу на этом фронте. Это воодушевило наших врагов. Вот почему вы видите их движение.

Это произошло после падения Афганистана. Это происходит и сейчас. Затем они идут и видят другого кандидата в президенты, и видят, что он тоже не беспокоится о том, что Путин вторгся на Украину. И что же делает Путин? Он идёт, и теперь начинает размещать солдат в Прибалтике. Он переходит к следующему шагу.

И давайте напомним американскому народу, что Путин сказал, что как только он захватит Украину, Польша и Прибалтика будут следующими, и теперь он размещает солдат вокруг этих стран так же, как и вокруг Украины. И если это произойдёт, то это будут страны НАТО, что немедленно поставит Америку в состояние войны. Именно этого мы и пытаемся избежать. Вот почему этот пакет помощи так важен. Украина не просит о войсках. Они просто просят оборудование и боеприпасы, чтобы выиграть эту войну. У них отличные боевые силы. Мы должны дать им все необходимое, чтобы они могли победить, и чтобы нам не пришлось отправлять на войну наших военных.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2024 года.