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TAC: «антистратегия» Байдена на Ближнем Востоке была обречена на провал с самого начала

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Политика Байдена на Ближнем Востоке противоречит цели обеспечения безопасности американцев. Как пишет The American Conservative, цель США в регионе заключается в восстановлении «сдерживающего фактора», однако этот подход не принёс никаких результатов, кроме дополнительных жертв.
TAC: «антистратегия» Байдена на Ближнем Востоке была обречена на провал с самого начала
AP
Американская политика на Ближнем Востоке противоречит цели обеспечения безопасности американцев, считает The American Conservative. Президент Байден начал военную кампанию за трёх военнослужащих, погибших в Иордании. Но такой ответный удар может привести лишь к дальнейшему усугублению хаоса в регионе.
 
Издание задаётся вопросом: какова цель и как её достигнуть? Согласно формулировкам самой администрации президента США, цель заключается в восстановлении «сдерживающего фактора». Это значит убедить вооружённых боевиков прекратить стрелять в американцев и союзников. Пока что этот подход не принёс никаких результатов, кроме дополнительных жертв, сетует автор статьи.
 
Вся эта неразбериха — идеальный пример того, как Байден ведёт войну на Ближнем Востоке. Эта «антистратегия» обречена с самого начала. Трагедии с гибелью трёх военнослужащих можно было избежать. Численность американского персонала, размещённого на этих изолированных базах, невелика и её легко можно передислоцировать. Относительно небольшое число погибших пока что объясняется скорее удачей, чем продуманной стратегией.
 
На протяжении многих лет конгресс пренебрегал своей священной обязанностью — санкционировать, контролировать и (в конечном итоге) прекращать войны. Законодательные органы бездействовали, пока сменяющие друг друга администрации вели десятки войн по всему миру.
 
Байден сослался на законодательные полномочия, поскольку 60-дневный срок, установленный Резолюцией о военных полномочиях для ведения войны без одобрения конгресса, истёк. Проблема со ссылкой на эти полномочия, принятые в начале века, заключается в том, что они просто не применимы к проблемам безопасности, возникшим более чем через 20 лет после их ратификации, подводит итог The American Conservative.
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