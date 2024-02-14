TAC: «антистратегия» Байдена на Ближнем Востоке была обречена на провал с самого начала

Политика Байдена на Ближнем Востоке противоречит цели обеспечения безопасности американцев. Как пишет The American Conservative, цель США в регионе заключается в восстановлении «сдерживающего фактора», однако этот подход не принёс никаких результатов, кроме дополнительных жертв.

Американская политика на Ближнем Востоке противоречит цели обеспечения безопасности американцев, считает The American Conservative. Президент Байден начал военную кампанию за трёх военнослужащих, погибших в Иордании. Но такой ответный удар может привести лишь к дальнейшему усугублению хаоса в регионе.

Издание задаётся вопросом: какова цель и как её достигнуть? Согласно формулировкам самой администрации президента США, цель заключается в восстановлении «сдерживающего фактора». Это значит убедить вооружённых боевиков прекратить стрелять в американцев и союзников. Пока что этот подход не принёс никаких результатов, кроме дополнительных жертв, сетует автор статьи.

Вся эта неразбериха — идеальный пример того, как Байден ведёт войну на Ближнем Востоке. Эта «антистратегия» обречена с самого начала. Трагедии с гибелью трёх военнослужащих можно было избежать. Численность американского персонала, размещённого на этих изолированных базах, невелика и её легко можно передислоцировать. Относительно небольшое число погибших пока что объясняется скорее удачей, чем продуманной стратегией.

На протяжении многих лет конгресс пренебрегал своей священной обязанностью — санкционировать, контролировать и (в конечном итоге) прекращать войны. Законодательные органы бездействовали, пока сменяющие друг друга администрации вели десятки войн по всему миру.

Байден сослался на законодательные полномочия, поскольку 60-дневный срок, установленный Резолюцией о военных полномочиях для ведения войны без одобрения конгресса, истёк. Проблема со ссылкой на эти полномочия, принятые в начале века, заключается в том, что они просто не применимы к проблемам безопасности, возникшим более чем через 20 лет после их ратификации, подводит итог The American Conservative.