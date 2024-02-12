Экс-аналитик ЦРУ: США пойдут на компромисс только в случае военного поражения

Вашингтон не собирается идти на компромисс с Китаем и Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. Поскольку эти конфликты приносят деньги военно-промышленным корпорациям, которые в свою очередь могут тратить их на избирательные кампании. Единственное, что может изменить американскую политику – это поражение на поле боя.

Он сказал, что внешняя политика Китая не направлена на агрессию. Она направлена на поиск компромисса и сотрудничества. В конце концов, с этой проблемой, которую вы наблюдаете на Украине, в Газе, есть ли у Соединённых Штатов надежда на то, что эти политики, которые решают всё подряд, изменят свое мнение и пойдут на какое-то сотрудничество, компромисс с Китаем и Россией.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Нет, нет, здесь нет места для компромисса. Соединённым Штатам необходимо поддерживать эти конфликты, потому что это даёт деньги, гарантированные деньги, идущие в эти военно-промышленные корпорации.

А эти корпорации, в свою очередь, финансируют избирательные кампании в Конгрессе. И эти деньги, которые закачиваются в эти, назовём их изолированными сегментами американской экономики, рассматриваются как критически важные для обеспечения экономического роста.



Так что нет, они не пойдут на компромисс. Единственное, что приведёт их к этому, — это поражение, военное поражение, и в итоге вы получите ещё больше наших погибших военнослужащих, я гарантирую это. Если они продолжат делать то, что делают на Украине и в Израиле.



Дата выхода в эфир 12 февраля 2024 года.