WSJ: США грозит новый разрушительный конфликт в год выборов

После гибели трёх американских военнослужащих в результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании США и Иран стремятся избежать прямой военной конфронтации, пишет The Wall Street Journal. Вашингтон опасается, что масштабный конфликт повредит позициям Джо Байдена на выборах, а Тегеран — тяжёлого военного поражения в случае прямого выступления против более могущественных США.

На протяжении десятилетий США и Иран вели теневую войну на Ближнем Востоке, следуя правилу, принимаемому обеими сторонами: если вы ударите по нам, мы нанесём соизмеримый ответный удар. Однако, пишет The Wall Street Journal, после первого с начала боевых действий Израиля и ХАМАС удара беспилотника, который привёл к гибели американских граждан, стороны пересмотрели свои расчёты.

Как отмечает издание, ни Вашингтон, ни Тегеран, похоже, не стремятся к прямой военной конфронтации. Вашингтон опасается, что нынешняя напряжённость перерастёт в более широкий региональный конфликт, которого администрация президента Джо Байдена старается избежать в преддверии выборов. В свою очередь, в Тегеране опасаются, что прямое выступление против более могущественных США грозит Ирану тяжёлым военным поражением.

Эксперты полагают, что сейчас обе стороны намерены прибегнуть к своего рода «закулисным переговорам по управлению напряжённостью». Так, Байден заявил, что возлагает ответственность за атаку беспилотника на радикальные группировки в Ираке, которые поддерживает Иран. По словам официальных лиц США, одобренный Байденом план ударов по иранским целям в Сирии и Ираке будет сочетаться с шагами, призванными сигнализировать, что Вашингтон не стремится к дальнейшему обострению напряжённости.

Аналитики считают, что, сигнализируя о своём намерении задолго до любых ударов, Белый дом может дать Тегерану время для передислокации персонала и оборудования. Это позволит ограничить эффективность атак США, а также ослабить давление на Иран с целью заставить его ответить новыми ударами.

Впрочем, The Wall Street Journal предупреждает, что всё ещё не ясно, смогут ли Вашингтон и Тегеран избежать роста напряжённости. Дело в том, что Тегеран не осуществляет полного контроля над группировками, которые поддерживает. Более того, не все члены этих групп разделяют шиитскую идеологию Ирана и у каждой есть внутренние планы, которые иногда вступают в противоречие с интересами Тегерана. Кроме того, Ирану может быть сложно не реагировать на анонсированные американские удары, если в результате будут жертвы среди Корпуса стражей исламской революции.