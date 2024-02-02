Bloomberg: своей слабой внешней политикой США подрывают доверие к себе

Соединённые Штаты остро нуждаются в сильной реалистичной внешней политике, уверен политолог Ариель Коэн. В интервью Bloomberg он заявил, что в данном случае речь не идёт о продвижении демократии. Сейчас американская политика работает по принципу «разберёмся по ходу дела», но в итоге действия администрации привели к тому, что США теряют доверие по всему миру.
АРИЕЛЬ КОЭН, политолог: Нам нужна, нам очень нужна сильная заинтересованная международная реалистичная внешняя политика. Дело не в продвижении демократии, не в идеях неоконсерваторов, но также и в том, что нынешняя политика «разберёмся по ходу дела» не работает.
Мы теряем доверие из-за Афганистана, из-за задержек на Украине, из-за отсутствия решений. Что касается Ирана. Иран — это вызов. Нам нужно восстановить наш потенциал сдерживания.
ТОМ КИН, ведущий: Короткий вопрос. Доктор Коэн, вы согласны с Энн-Мари Хортон, что это всё касается Белого дома, а конгресс вообще не имеет к этому никакого отношения?
АРИЕЛЬ КОЭН, политолог: Я думаю, конгресс вовлечён лишь отчасти. Это касается не только Белого дома, это касается политики и выборов. Мы видели катастрофическое решение по СПГ, о запрете экспорта СПГ в будущем. Это плохо для Америки. Это плохо для наших союзников.
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