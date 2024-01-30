Fox Business: своей недальновидной политикой по СПГ Байден портит жизнь Европе

Джо Байден ведёт очень недальновидную политику в отношении экспорта американского сжиженного природного газа, уверен бывший губернатор Техаса Рик Перри. В интервью телеканалу Fox Business он пояснил, что президент и те климатические активисты, кто поддерживает решение о приостановке экспорта СПГ в Европу, забывают про геополитическую составляющую и оставляют Европу один на один с Россией.

Какова ваша реакция на новую политику Байдена в отношении СПГ?

РИК ПЕРРИ, бывший губернатор Техаса: Она ошибочна по стольким разным параметрам. И самое малое из них даже не та молодёжь, реагирующая на инфлуенсера из TikTok, к которому, очевидно прислушивается президент.

Они на самом деле верят, что если остановить выход американского сжиженного природного газа, работающего на экологически чистом топливе, на мировой рынок и убрать старые неэффективные электростанции, работающие на угле, — это… это просто на 180 градусов отличается от того, что бы они сказали.

Но такова реальность. Так что если эти молодые люди действительно беспокоятся о климате, они должны поддерживать выход американского СПГ на мировой рынок и помогать поднимать вопрос изменения климата.

Есть другая сторона вопроса, и она более моральная. Она заключается в том, чтобы сообщить всем тем людям в Африке и в тех странах, где нет никаких энергоносителей или источников энергии: «Простите, но вы будете жить в крайней нищете до конца своих дней и рано умрёте».

Так что если они на самом деле переживают за мир, то им стоит поддерживать выход американских энергоносителей на мировой рынок и замещать всё это. И мы ещё даже не начали затрагивать геополитический аспект происходящего.

Я имею в виду послание нашим союзникам, особенно в Европе, которым приходится иметь дело с Россией, использовавшей энергетику как оружие на протяжении долгих лет, — это послание получается потрясающе недальновидным. Если вы европеец и вы союзник Соединённых Штатов и НАТО, то послание от Америки звучит так: «Эй, вы теперь сами по себе. Удачи!»

Дата выхода в эфир 30 января 2024 года.