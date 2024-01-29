Fox: «бредовый» экологический курс Байдена делает всем только хуже

Политика Джо Байдена, который спасовал перед зелёными и начал приостанавливать проекты производства СПГ, в конечном счёте обернётся не пользой, а вредом для окружающей среды, полагает экс-консультант Республиканской партии и основатель сайта climatedepot.com Марк Морано. Как объяснил Морано в интервью Fox News, объёмы газа, от которых отказывается сейчас Америка, в итоге просто будут произведены в странах, где об экологии не думают, — не говоря уже о том, что Байден к тому же оставляет без энергоресурсов своих союзников в Европе.

Джо Байден пасует перед зелёными — Белый дом приостанавливает крупные проекты в сфере добычи природного газа из-за их потенциального влияния на так называемые климатические изменения. На такой шаг власти пошли на фоне продолжающихся уже несколько недель кампаний активистов против экспортных проектов производства СПГ или сжиженного природного газа — они заявляют, что такие проекты выльются в существенный рост атмосферных выбросов и ускорят глобальное потепление.

А прокомментирует это для нас наш гость — исполнительный директор climatedepot.com Марк Морано. Марк, спасибо вам, что к нам заглянули! Так зачем же мы всё это делаем?

МАРК МОРАНО, исполнительный директор climatedepot.com: Здесь Джо Байден пасует перед зелёными активистами внутри своего электората в начале года выборов — и президентская администрация нам так пытается сказать, что, дескать, бури — это нехорошо, а потому мы запретим этот экспорт сжиженного природного газа, который по сути представляет собой природный газ, охлаждённый до состояния, в котором его можно перевозить. Там утверждают, что это из-за слишком большого объёма выбросов. Но добьются они лишь одного — перенесут эти выбросы в другие страны, главным образом ближневосточные. США — один из крупнейших экспортёров природного газа, и администрация таким образом лишь перенесёт этот экспорт в другие страны, где экологические стандарты пониже.





А кроме того, она ударит по нашим союзникам в Европе: одним из обещаний Джо Байдена стало то, что после начала боевых действий на Украине, введения санкций против России и прекращения поставок российских энергоресурсов образовавшуюся пустоту заполним мы — так что теперь мы наносим вред своим союзником, лишая их этой энергии.





Вообще, делать такое, вводить дополнительные ограничения в отношении нашего энергосектора, в отношении экспорта и добычи газа внутри страны — это просто бред. А то, что они взяли и объяснили это всё климатическим кризисом — это нелепица. Это значит, что любые шаги в будущем будут проходить «испытание климатом», как говорят в нашем минэнерго, — а такое испытание, как мне кажется, на данном этапе уже ничто и никто не пройдёт, включая людей: такой тест мы все завалим.

Конечно — и как раз это будет второй темой нашего разговора. Но задам по-быстрому такой вопрос: мы ведь потеряем из-за такой политики много рабочих мест внутри страны — а вы говорите, что спрос на газ остаётся на том же уровне и другие страны будут производить газ ещё более «грязными» методами, что в итоге так называемый климатический кризис лишь усугубляет, а американцы тем временем теряют работу, так?

МАРК МОРАНО: Именно так, и в этом и заключается вся «зелёная» повестка. Всё сводится к тому посту, который Дональд Трамп опубликовал в Twitter ещё в 2013-м: всё это, вся эта климатическая истерия, в конечном счёте предназначена лишь для того, чтобы помочь Китаю получить мировое господство.





Мы же добиваемся здесь только того, что отказываемся от высочайших стандартов в области защиты окружающей среды и прав человека, существующих в США. И говорим: «Мы этого делать не можем, потому что у нас тут углеродные бюджеты и нам нужно укладываться в целевые показатели для обеспечения чистого нулевого уровня выбросов — поэтому мы просто дадим это делать развивающимся и прочим странам, которых, в общем, все эти цели и «испытание климатом» особо и не волнуют».





И это с начала и до конца полная чепуха: мы наносим вред и американцам, и европейским союзникам, бьём по национальной безопасности — а кроме того, это опять же вредит и другим производственным секторам внутри страны, ведь крохоборы из администрации Байдена теперь вообще все направления в нашей стране и в нашей экономике испытывают климатом.

Дата выхода в эфир 27 января 2024 года.