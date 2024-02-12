Риттер: США потерпят «стратегическое поражение» на Украине и Ближнем Востоке
СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер разведки морской пехоты США: Думаю, Вашингтон хотел бы разделить украинский и палестинский конфликты и не допустить смешения. Но в целом мы наблюдаем две ситуации, в которых Соединённые Штаты не могут успешно использовать свою экономическую и военную мощь, свое дипломатическое влияние для достижения победы.
Россия побеждает и будет побеждать на Украине. Соединённые Штаты ничего не могут сделать, чтобы остановить это.
И не только ХАМАС побеждает Израиль, но и «ось сопротивления», возглавляемая Ираном, партнёрство с «Хезболлой», с Сирией, с Ираком, с Йеменом, становится одной из главных сил в регионе. Хамас победил Израиль. У Израиля больше нет ауры непобедимости, и Соединённым Штатам придётся с этим смириться.
Мы начали бомбардировки против хуситов, чтобы удержать их от перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, но безрезультатно. Хуситы отмахиваются от этого. Им всё равно.
Мы бомбили сирийских и иракских ополченцев, проиранских ополченцев, но при этом мы нарушили суверенитет в Ираке до такой степени, что иракский народ сегодня выходит на демонстрации, сотнями тысяч окружая американское посольство в Багдаде, требуя, чтобы американцы ушли.
Мы находимся в очень слабом положении. План А не работает, и нет плана Б. Поэтому я думаю, что мы будем наблюдать в реальном времени стратегическое поражение Соединённых Штатов в Европе и на Ближнем Востоке.
Дата выхода в эфир 12 февраля 2024 года.
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