Риттер: США потерпят «стратегическое поражение» на Украине и Ближнем Востоке

Соединённые штаты проигрывают и на Ближнем Востоке, и на Украине, заявил в интервью Dialogue Works бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Страна просто не может использовать свою экономическую, военную или дипломатическую силу для достижения цели. Россия «побеждает и будет побеждать» на Украине, ХАМАС побеждает Израиль, хуситов не останавливают бомбардировки, а народ Ирака требует прогнать американцев с их земли.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер разведки морской пехоты США: Думаю, Вашингтон хотел бы разделить украинский и палестинский конфликты и не допустить смешения. Но в целом мы наблюдаем две ситуации, в которых Соединённые Штаты не могут успешно использовать свою экономическую и военную мощь, свое дипломатическое влияние для достижения победы.

Россия побеждает и будет побеждать на Украине. Соединённые Штаты ничего не могут сделать, чтобы остановить это.

И не только ХАМАС побеждает Израиль, но и «ось сопротивления», возглавляемая Ираном, партнёрство с «Хезболлой», с Сирией, с Ираком, с Йеменом, становится одной из главных сил в регионе. Хамас победил Израиль. У Израиля больше нет ауры непобедимости, и Соединённым Штатам придётся с этим смириться.

Мы начали бомбардировки против хуситов, чтобы удержать их от перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, но безрезультатно. Хуситы отмахиваются от этого. Им всё равно.

Мы бомбили сирийских и иракских ополченцев, проиранских ополченцев, но при этом мы нарушили суверенитет в Ираке до такой степени, что иракский народ сегодня выходит на демонстрации, сотнями тысяч окружая американское посольство в Багдаде, требуя, чтобы американцы ушли.

Мы находимся в очень слабом положении. План А не работает, и нет плана Б. Поэтому я думаю, что мы будем наблюдать в реальном времени стратегическое поражение Соединённых Штатов в Европе и на Ближнем Востоке.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2024 года.