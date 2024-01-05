Дуглас Макгрегор: Запад никогда не признает поражение на Украине — «в Вашингтоне так не делается»
Полковник, по-прежнему ли европейцы разделяют тот страх перед Россией, который Джо Байден пытался внушить американцам своими осуждениями Владимира Путина?
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Меня это удивляет, но, когда вы приезжаете в такие страны, как Финляндия и Швеция — две страны, которые, откровенно говоря, не должны бояться нападения России, — выясняется, что они обе чересчур опасаются этой вероятности. Даже если вы покажете им на карту и скажете: «Здесь нет никаких российских сил, заинтересованных во вторжении в вашу страну, — никто в Москве даже не поднимал эту тему. Чего вы боитесь?» А теперь мы уже разместили часть наших сил в Финляндии, и я подозреваю, что, если нам позволят, мы разместим там и ракеты. Это превратит Финляндию в магнит для нападения, потому что русские будут сидеть и чувствовать угрозу. Это глупо.
Думаю, поляки уже приходят к пониманию того, что русские не придут. Помните фильм «Русские идут! Русские идут!»? Так вот, я думаю, что большинство людей прозрели и поняли, что русские не идут. Но тем временем глобалистская элита, или неоконы — как бы вы их ни называли, — продолжают всем твердить: «Да, русские идут, русские идут!» Это абсурд.
По вашему мнению, глобалистская элита, неоконы, администрация Байдена, Государственный департамент признали тот ужасающий провал, который они допустили на Украине?
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Втайне — да, публично — нет. И они не признают этот провал, потому что это, по сути, то же самое, что сказать: «Мы банкроты, и у нас никогда не было стратегии». А это действительно так. Не было никакой стратегической цели. Вся эта чушь о том, что «мы собираемся навредить России» или «мы собираемся сделать Россию настолько несчастной, что она вышвырнет господина Путина», — это просто чушь. Это были всего лишь эмоциональные всплески. Это не реальные конкретные цели.
Никто не говорил: «Мы будем держать оборону против российского Джаггернаута, который рвётся вперед». Он никуда и не рвался. Россия продвинулась в районы проживания русскоязычного населения, установила оборону. Украинцы, по сути, вынудили их, бросив на них свои силы, в основном по нашему совету. Мы были теми, кто говорил им, как воевать. Если бы я был украинским солдатом, я бы застрелил первого нашего или натовского офицера, с которым бы встретился. «Спасибо за совет, а теперь убирайтесь к чёрту отсюда».
Знаете, я не думаю, что они признают, что сделали что-то не так. В Вашингтоне так не делается. Но знают ли они об этом втайне? Безусловно. И весь мир понимает, что это стало доказательством нашей слабости. Наше оборудование, наши технологии, наши советы, даже наша помощь на земле и в воздухе — всё это провалилось против русских. Единственное, чего мы добились, — это повышения престижа, мощи и влияния России в мире, что прямо противоположно тому, чего мы, по нашим словам, хотели добиться.
Дата выхода в эфир 04 января 2024 года.
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