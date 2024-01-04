Экс-аналитик ЦРУ: Запад может сфабриковать атаку на страну НАТО, чтобы ввести войска на Украину, но это не изменит ситуацию

Недавно российский снаряд пролетел над частью Польши, что вызвало недовольство в Варшаве. Похожую ситуацию могут разыграть сами страны НАТО, чтобы отправить армию на Украину, заявил экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Dialogue works. Но это не сработает, так как Россия слишком сильно контролирует ситуацию вокруг Украины. При этом исключать возможность такой ситуации не надо. Есть пример «Северного потока» и 2014 года, когда Соединённые штаты «начали переворот в Киеве».

РЭЙ МАКГОВЕРН, экс-аналитик ЦРУ: Россия, я думаю, достаточно умна, особенно Путин, чтобы просто постепенно истощать силы противника, верно? Истощение. Истощение. Истощение. Не давая Байдену никакого повода вмешиваться в ситуацию с развёртыванием войск на земле. Но меня очень беспокоит, что Байден всего десять дней назад встал и сказал, что американские войска могут столкнуться с российскими войсками на Украине в ближайшее время.

В каком случае? Если Россия нападёт на одну из наших стран НАТО. Вот, буквально вчера российский снаряд пролетел над частью Польши. Польша, конечно, выразила протест. Что мешает какому-нибудь вспыльчивому человеку на Украине, в Польше или ещё где-нибудь устроить атаку под ложным флагом на страну НАТО?

Что может помешать этому? Такое уже случалось. Случались и очень странные вещи, например, подрыв газопровода «Северный поток». Возможности для этого есть. Так что это был бы своеобразный сигнал для натовских войск на Украине — атака на одну из этих стран НАТО. Я не знаю, произойдёт ли это, но на месте Путина я бы сказал, — «о, ну, это небольшой сигнал, да»?

Это небольшой сигнал о том, что, возможно, они действительно хотят ввести войска НАТО, чтобы предотвратить поражение. Это не сработает. Но опыт показывает, что они не понимают, что такие вещи не сработают. Им следовало бы прислушаться к президенту Обаме, который сказал, что Россия имеет доминирующее положение вокруг Украины.

Что ж, модное слово, верно? Знаете, что это значит? Возможность перехода в доминирующее положение. Обама также сказал, и люди забывают, что это худшее, что мы могли бы сделать, — дать Украине наступательное оружие. Знаете, почему? Потому что тогда мы можем ввести их в заблуждение. Ввести их в заблуждение, заставив думать, что они смогут победить такую превосходящую страну, как Россия.

Байден был вице-президентом. Я не знаю, что он делал, когда Обама пришёл к таким убедительным выводам, но он сделал прямо противоположное. Так что здесь очень хрупкий баланс. И я хочу сказать, что у США на самом деле нет других вариантов, кроме этих сумасшедших мини-ядерных бомб или унизительного поражения в год выборов.

И если бы я был Путиным, я, конечно, не Путин, но вся моя карьера заключалась в том, чтобы поставить себя на место российских советских лидеров, понимаете? И я должен был бы смотреть на эту ситуацию. Она очень опасна. Тем более, что люди, которые претендуют на выдвижение от разных партий, в большинстве своем такие же сумасшедшие, как Путин. Простите. Такие же сумасшедшие, как Байден, притворяющийся, что США должны оставаться не только исключительной страной, но и незаменимой. И это было сделано несколько десятилетий назад. И проблема в том, что эти люди настолько высокомерны и безнаказанны, цитируя Путина, что, похоже, не осознают этого.

Они, конечно, не ведут себя так, как будто понимают это.

Германия направила солдат в Литву на границу с Россией. Испания направила войска в Словакию на границу с Россией. Считаете ли вы подобные перемещения обострением ситуации со стороны НАТО?

РЭЙ МАКГОВЕРН: Это имеет смысл только для публичного хвастовства.

Немцы и остальные члены НАТО явно не настроены на войну с Россией. Министр обороны Германии сказал, что Россия — это угроза. «Если мы позволим им победить в Украине, они пойдут дальше на запад. Понимаете? Так что мы отстаем от них на пять-восемь лет. Мы должны развивать нашу оборонную промышленность, нашего собственного «Микки Мауса» (прозвище для советского оружия), если хотите, чтобы мы догнали их. И через пять-восемь лет мы сможем их догнать». Подумайте об этом. Если бы русские представляли угрозу, им бы сказали, — «слушайте, сейчас самое время нанести удар, потому что эти парни будут готовы справиться с вами в течение пяти-восьми лет».

А глава Нидерландов только сегодня заявил, что мы должны быть готовы к войне с Россией. Нет абсолютно никаких признаков, никаких индикаторов того, что Россия хочет чего-то большего, чем убедиться, что Украина нейтральна, что в ней нет наступательных ракет, что там есть санитарный пояс, который не позволит Западу обстреливать людей на Донбассе, в Донецке и Луганске, и что эта ситуация может вернуться к исходной.

Мы начали переворот в Киеве и завершили его 22 января 2014 года, о чём было объявлено на YouTube 4 марта 2014 года. Таким образом, это был действительно самый вопиющий переворот в истории человечества, о котором было объявлено благодаря утечке перехваченного разговора между Викторией Нуланд, помощником секретаря по европейским делам, и послом США в Киеве.

То есть, он существует. Это разговор о том, кто будет следующим премьер-министром, и кто придёт, чтобы заключить сделку. Парень по имени Джо Байден, который в то время был вице-президентом. Он придёт. Всё готово. Откуда мы это знаем? Потому что его советник по национальной безопасности, парень по имени Джейк Салливан, сказал Хиллари Клинтон, — «да, всё получится».

Всё уже было готово. Знают ли об этом американцы? Нет, если только они не слушают вашу программу, Нима, и программы, подобные ей. Вот почему я так рад возможности поговорить с вами сегодня.

Дата выхода в эфир 4 января 2024 года.