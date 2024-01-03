Die Presse: большинство поставленных Украине «леопардов» утратили боеспособность

Запад возлагал большие надежды на поставки Украине танков Leopard, но они возложенных на них ожиданий не оправдали, пишет Die Presse. На данный момент большинство машин уже утратили боеспособность. Они получили повреждения, а для ремонта их нужно перевозить в Литву. Там же зачастую нет нужных комплектующих. При этом нередко попытки украинцев отремонтировать технику самостоятельно приводят к ещё большим повреждениям, рассказывает австрийское издание.
На Западе предполагали, что поставки Украине танков Leopard способны кардинально изменить ход военного конфликта, пишет Die Presse. Некоторые называли их «чудо-оружием», но возложенных на них ожиданий они не оправдали. Более того, сейчас большинство машин уже утратили боеспособность.
Связано это главным образом с тем, что в случае возникновения повреждений ремонтные работы занимают очень много времени. Для этого технику приходится перевозить в Литву, где находятся мастерские. Там же нередко складывается такая ситуация, что необходимых запчастей просто нет.
К тому же нередко попытки украинцев отремонтировать технику самостоятельно приводят к ещё большим повреждениям. В связи с этим эксперты призывают приложить все возможные усилия для преодоления дефицита комплектующих, улучшить обучение украинских механиков, а также перенести мастерские на территорию Украины, чтобы ремонтные работы осуществлялись там. Впрочем, все эти меры потребуют времени и больших финансовых вложений, отмечает австрийское издание.
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