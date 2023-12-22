New York Times: применение «Абрамсов» может повреждать мозг танкистов

Согласно порогу взрывобезопасности, установленной Пентагоном, танки «Абрамсы» не представляют опасности для экипажей. Но эта оценка оспаривается многими экспертами и личным опытом некоторых военнослужащих, которые страдают от последствий черепно-мозговых травм, пишет The New York Times.

Минобороны США не включило танк «Абрамс» в список 14 вооружений, применение которых может представлять угрозы для здоровья. Но личный опыт некоторых американских военнослужащих и мнение экспертов свидетельствуют об обратном, пишет The New York Times.

Кристиан Бейер работал с танками M1 Abrams в течение 23 лет. И почти всё это время он был образцовым военным, получал награды за отличную службу и дослужился до старшего сержанта, отвечавшего за подготовку молодых танкистов.

Затем в 2020 году, в возрасте 38 лет, мужчина начал «разваливаться». Он потерял сон, а его речь стала невнятной. Он стал злым и опасным. Однажды во время ссоры он толкнул жену и даже схватился за нож, но, к счастью, вмешался его сослуживец.

Родные Бейера начали беспокоиться, что он пострадал от шума слишком большого количества танковых выстрелов, и попросили провести его тщательное медицинское обследование. Вместо этого командование решило наказать сержанта. Его отправили за решётку, понизили в звании, а затем просто уволили, отмечается в статье.

«Что-то изменилось в его мозгу, — рассказала в эмоциональном интервью изданию жена Бейера Кристи. — Я продолжала умолять людей, его командование, полицию оказать ему помощь, но никто этого не сделал».

После увольнения Бейер продолжил выходить из-под контроля. Он бросил жену с тремя детьми и бесцельно скитался по стране. По данным полиции, в октябре он угрожал ножом двум мужчинам в Северной Калифорнии во время спора из-за парковки, а затем попытался сбить их на своей машине. Сейчас бывший старший сержант находится в местной тюрьме в ожидании суда по уголовным обвинениям, рассказывает издание.

Между тем эксперты признают, что порог взрывобезопасности для мощных пушек «Абрамсов», которым руководствуется Пентагон, является ненадёжным и устаревшим. Эта мера скорее направлена на защиту ушных перепонок, чем мозга.

«По сути, это временное значение, потому что никто не знает, каким должно быть настоящее число», — сообщил изданию профессор биомеханики в Университете Висконсин-Мэдисон Кристиан Франк, который исследует эффект взрывов на мозг для Пентагона. Его оценка совпадает с мнением многих других исследователей.

«Если волна правильного типа попадает в ткань мозга, то ткань просто разрывается — она буквально разрывается на части. Мы наблюдаем это в лаборатории. Но какой взрыв сделает это в реальной жизни? Это сложный вопрос. Работа требует времени. Мы многого не знаем», — сказал Франк.

Новый порог взрывобезопасности, установленный Минобороны США, измеряет мощность взрыва на основе максимального давления взрывной волны: всё, что превышает четыре фунта на квадратный дюйм, считается потенциально опасным. Но пиковое давление — это всего лишь одно измерение, а взрывные волны — это комплексный феномен. Некоторые из них достигают высокого пика, но быстро проходят, в то время как другие с более низкими пиками могут длиться дольше и производить больше энергии, пояснил Франк.

Почти все виды оружия из списка 14 потенциально опасных видов оружия, составленного Пентагоном, оказались ниже порога безопасности. Но военнослужащие, стреляющие из них, неоднократно сообщали о симптомах, похожих на сотрясение мозга.

В частности, артиллеристы, которые подвергались воздействию тысяч выстрелов из гаубицы M777, рассказали The New York Times, что им часто изначально ошибочно диагностировали психические проблемы или наказывали за проступки. Но в конечном итоге у них выявляли черепно-мозговые травмы.

Мало кто станет оспаривать тот факт, что пушка «Абрамса» производит «карающий» шум. Войска обязаны носить двойную защиту ушей, если они находятся в пределах 800 футов от танка, и должны оставаться на расстоянии не менее 30 футов позади него, когда он стреляет, обращает внимание издание.

По его словам, машина спроектирована так, чтобы герметично закрываться во время стрельбы для защиты находящегося внутри экипажа. Но на практике танкисты регулярно держат верхние люки открытыми, в результате чего взрыв разносится эхом по их отсеку. Звук, который они слышат, составляет 172 децибела, что более чем в 100 раз выше интенсивности звука реактивного двигателя.

Согласно официальным данным, за более чем 20 лет американская армия не зафиксировала ни одного черепно-мозгового повреждения, связанного со стрельбой из «Абрамсов». Но её выводы выглядят спорно, поскольку симптомы могут развиваться годами и включать депрессию, гнев, перепады настроения и другие проблемы, которые часто ошибочно принимают за несвязанные с ними психические расстройства, подчёркивает The New York Times.