Американский генерал: помогать Украине бесполезно — это лишь способ обогащения политиков и ВПК

Деньги, которые США выделяют на помощь Украине, «можно с тем же успехом облить бензином и сжечь, потому что они ничего не стоят, — это абсолютно бесполезно». Такое мнение озвучил отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн в интервью Стивену Гарднеру. Америке пора заняться собственными проблемами и признать, что помощь Киеву никак не поможет их решить. На этом конфликте наживаются исключительно политики и американский ВПК, считает генерал.

Уверен, вы видели, что практически посреди ночи, ранним утром по Вашингтону, они приняли законопроект о выделении 95 миллиардов долларов, чтобы отправить 61 миллиард на Украину, 14 или 15 — в Израиль и немного — в Тайвань. Никаких денег на американский народ. Никаких денег, чтобы решить пограничный кризис в Техасе. Чем мы занимаемся? Что не так с этим законопроектом?

Я не понимаю, как более 20 республиканцев сказали: «Знаете, что? К чёрту техасскую границу, к чёрту американский народ, к чёрту наших ветеранов, к чёрту наших пожилых людей, к чёрту детей, которых выгоняют из школ, чтобы нелегалы могли там спать». По вашему мнению, что происходит в конгрессе с этими законопроектами?

МАЙКЛ ФЛИНН, генерал-лейтенант армии США в отставке: Вот моя позиция, и она довольно резкая. Я считаю, что, когда каждый политик, который возвращается к себе на родину — это я сейчас говорю вашей аудитории, — когда политики возвращаются домой и хотят переизбраться, когда они вещают из какого-нибудь школьного или церковного зала, с парковки, устраивая митинг, люди должны кричать им: «Мы хотим видеть, куда идут деньги, которые вы получаете!»

Я вам объясню: у каждого политика должен быть документ, в котором он указывает все свои доходы. У меня он был, когда я работал в правительстве. И ещё я должен был сделать его, будучи военным командующим, чтобы получить допуск. Вы обязаны это делать, если работаете в правительстве, — вы должны раскрыть все свои доходы, откуда у вас берутся деньги, и всё в таком духе.

На мой взгляд, когда мы начинаем рассматривать различные отрасли промышленности, окружающие Вашингтон, которые получают выгоду от этого и многих других законопроектов, эти лоббисты — можете называть их как угодно, — эти отрасли заставляют наших политиков выполнять их просьбы.

Что произойдёт с этим 61 миллиардом? Судя по бумагам кажется, что они пойдут на Украину, некоторая часть этих средств пойдёт на Украину. Что произойдёт на самом деле, так это то, что они вернутся обратно в США и попадут прямо в чей-то карман. Некоторые люди заключат крупные контракты.

У нас сейчас так много проблем внутри собственной страны. Одна из них — уровень подготовленности или, скорее, неподготовленности наших вооружённых сил. Нам нужны тренировки, нам нужно обеспечение, нам нужны боеприпасы, нам нужны новые системы вооружений — нам нужно всё это, чтобы быть в состоянии вести войны, которые нам, возможно, придётся вести. Нам нужно пополнить запасы некоторых вещей. Но это не значит, что они пополнятся, если мы потратим миллиарды долларов на другие страны.

Этот законопроект, эти деньги, которые уходят за границу, мы с таким же успехом можем взять, положить в ванну, облить бензином и поджечь, потому что они ничего не стоят. Они абсолютно бесполезны. Это лишь ещё больше денег, которые выкачиваются из казны США.

И мы до сих пор не услышали от президента Байдена никаких целей, почему мы в этом участвуем. Он не делал никаких заявлений, не выступал с обращением о положении дел, не выступал из Овального кабинета — он ни разу не сказал чётко и ясно, какие цели мы преследуем в конфликте на Украине.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2024 года.