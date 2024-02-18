Риттер: Запад отчаянно желает решить украинский конфликт путём переговоров

12:28 Председатель: Буркина-Фасо, Мали и Нигер выйдут из ЭКОВАС 29 января 2025 года Окончательной датой выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) является 29 января 2025 года.

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12:19 Голикова: патриотическое воспитание к концу года охватит 72% детей в России Российский вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» на площадке выставки-форума «Россия» заявила, что порядка 72% детей и молодёжи от пяти до 19 лет планируется охватить системой патриотического воспитания к концу 2024 года.

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12:04 RT: кот на протяжении недели мяукает в запертой квартире в московской Щербинке Кот на протяжении недели мяукает в запертой квартире в московской Щербинке, на адрес приехал участковый. Об этом RT сообщил источник, знакомый с ситуацией.

11:59 СК проводит проверку по факту вынужденной посадки самолёта в Хабаровском крае Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали проверку по факту вынужденной посадки самолёта в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.

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11:53 Foreign Policy: истребители F-16 могут быть поставлены Украине в июне Истребители F-16 могут быть поставлены Вооружённым силам Украины в июне текущего года, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на европейских чиновников.

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11:44 Шипулин: биатлон убивает отсутствие русских на международных стартах Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин резко высказался касательно отсутствия россиян на этапах Кубка мира по биатлону.

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11:30 Три человека погибли при взрыве на предприятии в Восточном Китае Три человека погибли в результате взрыва на предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу, информирует издание The Paper.cn.

11:27 Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону Президент России Владимир Путин связал ажиотаж вокруг его интервью американскому журналистку Такеру Карлсону с желанием людей во всем мире услышать альтернативную западной точку зрения.

11:23 Гуляев: хочется отметить победы Кулижникова, Алдошкиной и Смирнова Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев признался, что хотел бы видеть более высокие результаты в конькобежном спорте на Спартакиаде сильнейших.

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10:16 МИД: власти Колумбии не поощряют наёмников, вступающих в ряды ВСУ В колумбийском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что власти Колумбии не поощряют действия наёмников, которые отправляются на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил.

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10:06 Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Волгоградской области В Министерстве энергетики России заявили о восстановлении электроснабжения в Волгоградской области.

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