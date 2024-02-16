Зеленский показал, что он не дурак, согласившись на сделку с Россией в начале украинского конфликта, однако Запад сделал всё возможное, чтобы разрушить эти договорённости, заявил в интервью YouТube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Тем не менее позже Зеленский купился на западные обещания обеспечить его всем необходимым для победы, чтобы позже обнаружить, что ничего из обещанного он не получит, отмечает эксперт.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Путин знает, что Зеленский — марионетка. Зеленский кто угодно, но не полный дурак, поэтому он был готов подписать то соглашение, а Запад сделал всё возможное, чтобы развалить его с помощью Бориса Джонсона.

Я думаю, что в частном порядке все, кто говорил с Зеленским, был ли это Лидси Грэм или ещё кто-то из Вашингтона или Лондона, сказали ему: «Держись нас, мы обеспечим тебя всем, в твоём распоряжении будет вся научная, промышленная и военная мощь НАТО и США, ты не можешь проиграть».

Я думаю, он купился и решил стоять до конца. Но когда он вернулся в США, и не раз, он со всей очевидностью обнаружил, что ничего из того, что он должен был получить, он не получит, и мы не так-то много можем для него сделать. Армии не создают в одночасье, мы уже говорили об этом. Это абсурд, нонсенс.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2024 года.