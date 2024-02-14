«Макгрегора — в Пентагон»: Трамп уже собирает команду из проверенных людей

Дональд Трамп уже сейчас формирует свою будущую команду и намерен в случае победы на президентских выборах в США сменить кадровый состав Пентагона, пишет The Washington Post. На этот раз бывший глава Белого дома намерен назначить на самые важные должности своих единомышленников, которые разделяют его взгляды на сокращение обязательств Америки перед НАТО, что приведёт к кардинальным изменениям во внешней политике Соединённых Штатов.

Дональд Трамп и его советники провели беседу с бывшим конгрессменом Тулси Габбард и откровенным критиком помощи Украине и военных вмешательств США по всему миру. Темой переговоров была американская внешняя политика и планы по изменениям в управлении Министерством обороны США во время второго президентского срока Трампа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Габбард подверглась критике со стороны бывших однопартийцев по Демократической партии и некоторых республиканцев за свои изоляционистские взгляды, однако в последние годы она стала кем-то вроде любимицы среди крайне правых республиканцев. На этот раз Трамп полон решимости набрать в свою команду сотрудников, которые разделяют его взгляды на 100%.

В последние месяцы Трамп неоднократно говорил, что одним из его самых больших промахов во время первого президентского мандата был подбор кадров в Пентагоне из-за чиновников, чьё мнение зачастую «ставило его в тупик». За время своего президентства Трамп сменил нескольких министров обороны и советников по национальной безопасности, и эти отставки сопровождались громкими скандалами. Трамп сделал выводы из прошлого и твёрдо намерен увеличить число своих людей в Пентагоне.

Среди бывших чиновников администрации президента США наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что Трамп попытается назначить Дугласа Макгрегора на пост высшего должностного лица Пентагона. Кроме того, давний советник Трампа Дэвид Урбан заявил, что при втором сроке его патрона в президентском кресле «произойдёт сокращение иностранных обязательств» Америки перед НАТО. По словам чиновника, когда Трамп был у власти, он «постоянно», поднимал вопрос о выводе американских войск из Германии, Южной Кореи, Африки и закрытии там всех посольств страны, пишет The Washington Post.