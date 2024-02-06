Экономические ограничения не могут ни предотвратить, ни прекратить войны, а санкциями против Москвы Германия ослабила только себя, пишет Focus. Кроме того, достичь мира во время холодной войны помогло не оружие, а интенсивная дипломатия. Запад не хочет вмешиваться в боевые действия напрямую, и это разумно. Однако две его цели — защита Украины и предотвращение военного обострения ситуации — противоречат друг другу.
В условиях растущей опасности мировой войны дебаты об экономических санкциях, ядерных бомбах и членстве в НАТО показывают, что к старым заблуждениям добавляются новые, пишет Габор Штайнгарт в Focus Online. Правда в том, что экономические ограничения не могут ни предотвратить, ни прекратить войны. Санкциями против Москвы Германия ослабила не её, а себя. Уход немецких компаний из России и отказ от прежнего энергетического партнёрства привели к высоким ценам для немецкой национальной экономики и миллиардным убыткам.
Инвестиции в европейское ядерное оружие не сделают Германию безопасной, а США при Трампе вряд ли выйдут из НАТО: только в декабре прошлого года конгресс принял закон, который не позволит ни одному президенту аннулировать договор НАТО без согласия сената или соответствующего акта конгресса.
Ошибочна также теория о том, что только баланс сдерживающих сил спасёт Европу от войны. Это правда, что Европа должна больше делать для своей обороны, но неверно полагать, что мир во время холодной войны был обеспечен в основном за счёт перевооружения. На самом деле установление баланса сопровождалось интенсивной челночной дипломатией между Востоком и Западом. Запад всегда вёл диалог с Хрущёвым и Брежневым — в отличие от сегодняшней ситуации с Путиным — и дуализм угроз и переговоров в итоге обеспечил мир.
По мнению журналиста, Западу, а вместе с ним и Германии, лучше не увлекаться идеей угрозы войны. Запад не хочет вмешиваться в боевые действия напрямую, а материальные ресурсы для Украины на втором году конфликта уже достигают своего политического предела в США и Европе. При этом две цели войны Запада — защита Украины и предотвращение военного обострения ситуации — непримиримы, потому что военное развитие необходимо для победы Киева, а отказ от войны будет означать мирное соглашение с ощутимыми территориальными потерями для Украины.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК перенёс с 7 на 8 февраля заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации Бориса Надеждина и Сергея Малинковича на выборах президента России.
Вооружённые силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Замглавы Минцифры Александр Шойтов представил во время выступления на форуме национальных достижений «Цифровая экономика» презентацию, из которой следует, что около 5,4 млрд спам-звонков было заблокировано в России с 2022 года.
Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняла решение перенести заседание по делу «Сибири» касательно присуждения четырёх технических поражений.
Посольство Украины в Тбилиси не признало связи Киева с перевозкой взрывчатки в Россию через Грузию, в организации которой подозревают украинца. Диппредставительство пообещало «содействовать» грузинским правоохранителям в расследовании.
В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали о нововведениях девятой акции программы «Миллион призов» — #ВыбираемВместе2024, которая будет проходить во время выборов президента России с 15 по 17 марта.
Следственный отдел по Центральному району Сочи СУ СК России по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку по сообщению о травмировании трёх человек в результате хлопка газа в помещении точки общественного питания.