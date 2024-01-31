SCMP: другие взгляды — попытки ЕС настроить против России страны Юго-Восточной Азии обернулись провалом

Попытки Евросоюза склонить страны Юго-Восточной Азии к осуждению России потерпели крах, сообщает издание South China Morning Post. В тексте проекта совместного заявления накануне встречи министров иностранных дел стран ЕС и АСЕАН «решительно осуждается» украинский конфликт, но в нём нет конкретных упоминаний о Москве. В документе также содержится призыв к обеим сторонам палестино-израильского конфликта соблюдать международное гуманитарное право и «немедленно и безоговорочно освободить гражданских заложников». Однако неясно, будет ли Брюссель готов принять такую формулировку по вопросу, в котором сам европейский блок расколот.

Европейскому cоюзу не удалось убедить страны Юго-Восточной Азии осудить действия России в ходе украинского конфликта накануне встречи министров иностранных дел в Брюсселе в пятницу. В проекте заявления, с которым ознакомились журналисты издания South China Morning Post, говорится о «решительном осуждении» происходящего на Украине, однако в документе не содержится упоминания о Москве.

Текст заявления был согласован обеими сторонами и представляет собой почти точную копию заявления ЕС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в декабре 2022 года. В документе лишь добавляется пункт о существовании «других взглядов и разных оценок ситуации и санкций». Несмотря на усилия ЕС, ни в одном из заявлений не упоминается Тайвань.

Заявление 2024 года также призывает стороны «проявлять сдержанность при проведении любой деятельности» в Южно-Китайском море и «призывает все страны избегать любых односторонних действий, которые ставят под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе».

Тем не менее Брюссель намерен поднимать украинскую тему и призывать членов АСЕАН не допустить, чтобы Россия могла обходила западные санкции, отмечает автор статьи.

Проект документа также содержит разделы по сектору Газа, Северной Корее, Афганистану и Мьянме. Предлагаемый членами АСЕАН текст призывает к «долгосрочному прекращению огня и обеспечению наиболее эффективного и действенного доступа к гуманитарной помощи… на всей территории Газы». В заявлении содержится призыв к обеим сторонам конфликта соблюдать международное гуманитарное право и «немедленно и безоговорочно освободить гражданских заложников». Однако неясно, будет ли Брюссель готов принять такую формулировку по вопросу, в котором сам европейский блок расколот.

Встреча ЕС-АСЕАН является частью двухдневных мероприятий, направленных на укрепление связей Европы с Индо-Тихоокеанским регионом. В пятницу вечером министры иностранных дел проведут рабочий ужин. До этого блок проведёт свой третий Индо-Тихоокеанский форум, в котором примут участие более 70 министров иностранных дел из разных стран — от Восточной Африки до южной части Тихого океана.

В субботу 27 глав МИД ЕС проведут собственную встречу, на которой, как ожидается, основное внимание будет уделено военной поддержке Украины.

Прошлогодний Индо-Тихоокеанский форум в Стокгольме состоялся, однако примерно половина министров иностранных дел европейского блока быстро уехали, не встретившись со своими коллегами из Азии и Африки. Китай не приглашают третий год подряд. Высокопоставленный представитель ЕС пояснил журналистам газеты, что Пекин «не стремится к взаимодействию с партнёрами в соответствии с нашей концепцией Индо-Тихоокеанского региона».

Однако о КНР будут говорить на обоих саммитах. Пятничные мероприятия будут включать обсуждение геополитики, и ожидается, что будут подниматься такие вопросы, как нынешняя напряжённость между Китаем и Филиппинами в результате их территориального спора в Южно-Китайском море, резюмирует South China Morning Post.