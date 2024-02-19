WSJ: благодаря конфликту на Украине ВПК США переживает резкий рост заказов

Конфликт на Украине привёл к тому, что военно-промышленный комплекс США столкнулся с ростом числа заказов со стороны министерства обороны и европейских союзников, сообщает The Wall Street Journal. Кроме того, отказ Европы от поставок российского газа после начала конфликта позволил США стать крупнейшим в мире экспортёром сжиженного природного газа.

Конфликт на Украине принёс военно-промышленному комплексу США «резкий рост заказов на оружие и боеприпасы» со стороны европейских союзников, которые пытаются нарастить свой военный потенциал, и Пентагона, который пополняет истощённые поставками на Украину запасы, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, с начала конфликта совокупный рост производства в американском военно-промышленном комплексе составил 17,5%. По словам аналитиков, темпы роста в секторе за последние несколько лет сопоставимы сразу с 20 предыдущими годами.

Представители администрации президента Джо Байдена сообщают, что из $60 млрд, которые должен получить Киев в рамках одобренного американским сенатом законопроекта об иностранной помощи, 64% фактически поступят на оборонно-промышленную базу США. Впрочем, его судьба в палате представителей конгресса остаётся неопределённой.

По данным Госдепа, недавно, в течение одного года до сентября США заключили сделок по производству вооружения более чем на $80 млрд, из которых примерно $50 млрд приходится на европейских союзников, что более чем в пять раз превышает историческую норму.

При этом стимулирование оборонной промышленности США — лишь один из способов, с помощью которого фрагментация мировой экономики по геополитическим линиям приводит к укреплению отношений Европы и Соединённых Штатов, часто в интересах последних.

Отказ от поставок российского газа привёл к резкому росту цен на энергоносители и к инфляции в странах Европы, одновременно повысив европейский спрос на сжиженный природный газ из США. В прошлом году Соединённые Штаты стали крупнейшим в мире экспортёром сжиженного природного газа, и ожидается, что экспорт почти удвоится к 2030 году. Около двух третей этого экспорта приходится именно на Европу.

В США строится пять новых проектов по сжижению природного газа, общий объём инвестиций в которые составляет около $100 млрд. Как отмечает The Wall Street Journal, строительство большинства из этих проектов началось только после начала конфликта на Украине, так как перебои с поставками газа в Европу доказали ценность американского газа.

По данным базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития, прямые иностранные инвестиции в США выросли почти на 50% за 12 месяцев с июня 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Европейские компании, в частности, привлекает доступ к дешёвой и обильной энергии.