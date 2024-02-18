Fox News: США помогали украинским фермерам, а про своих забыли

Президент Национальной ассоциации темнокожих фермеров Джон Бойд — младший в интервью Fox News посетовал, что американское правительство выделяет деньги другим странам, даже помогает украинским фермерам, а про своих фермеров — забыло. В итоге американским фермерам становится трудно вести хозяйство, кто-то сокращает поголовье скота, а кто-то уходит из этой сферы.

Президент Национальной ассоциации темнокожих фермеров Джон Бойд — младший рассказал Fox News, что американским фермерам приходится тяжело из-за политики президента Байдена. Он раскритиковал администрацию за отправку миллионов долларов иностранным правительствам, в то время как американские фермеры страдают.

«Каждый раз, когда я смотрю новости, я вижу, как в очередной раз обещают помочь зарубежным странам. Вероятно, мы помогли Украине где-то на 100 миллиардов долларов или около того, но мы не можем добиться облегчения долгового бремени для американских граждан в этой стране», — сказал он.

Бойд рассказал Fox News, что президент Байден пообещал ему встречу в Белом доме, чтобы обсудить проблемы фермеров, но она ещё не состоялась. Кроме того, Байден сказал ему, что поддерживает облегчение долгового бремени для темнокожих фермеров, но в итоге власти эту инициативу отменили.

«Мы предоставляем Израилю и другим частям мира помощь на миллиарды долларов, а однажды мы даже предоставили финансовую помощь украинским фермерам», — сказал Бойд. Вот только своим фермерам Вашингтон пока помочь не смог.

За последние годы Штаты направили сотни миллионов долларов помощи фермерам на Украине, пишет Fox News на своём сайте, при этом Саманта Пауэр заявила в прошлом году, что США «коллективно заинтересованы в том, чтобы украинские фермеры продолжали заниматься бизнесом».

Но в США в 2023 году цены на сельскохозяйственные угодья выросли почти на 8%, в результате чего многие молодые фермеры покинули рынок. «И это потому, что мы не инвестируем в американских фермеров, и они не могут удержаться на плаву, поэтому уменьшают своё поголовье. А это означает, что в следующем году у них не будет больше коров».

«Это реальные проблемы. И если мы не решим их, мы будем просить другие страны присылать нам еду вместо того, чтобы поддерживать американских фермеров. И всё это происходит при нынешней администрации, и никто не говорит об этом ни слова», — сетует Бойд. По его словам, если ситуация не изменится в ближайшие пять-десять лет, сельскохозяйственная отрасль не сможет удовлетворять потребности страны.

«Если вы мне не верите, посмотрите на Ирак и Афганистан. Мы вложили миллиарды долларов в эти регионы, и они до сих пор не хотят, чтобы мы были в этих странах, — сказал Бойд. — Так почему же мы продолжаем совершать одни и те же ошибки? Инвестируем все наши деньги в зарубежные страны, которые на самом деле нигде нас не поддержат. Инвестируйте эти доллары в нашу собственную страну, в нашу собственную инфраструктуру и, в данном случае, в американских фермеров. И наблюдайте, как дело растёт, и мы можем оставить фермерские хозяйства следующему поколению фермеров».

«У вас есть огромное количество ресурсов, чтобы помочь фермерам на Украине, которые не являются гражданами США. Мне всё равно, какая партия этим занимается — республиканцы, демократы, независимый кандидат. Но это плохая политика», — делает вывод Джон Бойд — младший.