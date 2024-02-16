ERR: эстонские фермеры заявили о глубочайшем кризисе в сельском хозяйстве страны

20:48
Совкомбанк объявил о рекордной прибыли за 2023 год
Совкомбанк объявил о получении в 2023 году рекордной чистой прибыли согласно предварительной неаудированной финансовой отчётности.
20:47
Женская сборная Красноярского края по хоккею вышла в полуфинал Спартакиады
Женская сборная Красноярского края пробилась в полуфинал хоккейного турнира Спартакиады сильнейших.
20:43
Рейдеры попытались отобрать храм иконы Божией Матери в Виннице
Прихожане храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Виннице были вынуждены молиться на улице, поскольку здание захватили сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
20:36
Круговой — об исключении из заявки «Зенита»: ещё увидимся
Защитник сборной России по футболу Данил Круговой отреагировал на новость о том, что петербургский «Зенит» исключил его из заявки команды на сезон-2023/24.
20:34
Водителя каршеринга арестовали за пьяную езду по Дворцовой площади
Водителя каршеринга, который в состоянии опьянения ездил по Дворцовой площади в Петербурге, осудили на десять суток административного ареста.
20:26
Мишустин поручил до осени 2025 года создать единую базу генетической информации
Национальная база генетической информации должна быть создана и введена в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
20:23
Тарасова — об апелляции Канады: мы же не сами себе взяли бронзу
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о попытке Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) получить бронзовые медали командного турнира Олимпиады 2022 года.
20:18
Путин предложил закрыть часть вредного производства Челябинского комбината
Президент России Владимир Путин предложил закрыть часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината для улучшения экологической обстановки в городе.
20:10
Berliner Zeitung: Европе нужно удвоить военную помощь ВСУ из-за США
Европейским странам придётся удвоить военную помощь Украине, если Соединённые Штаты откажутся от финансовой поддержки страны.
20:09
Рублёв не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме
Россиянин Андрей Рублёв не смог пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.
19:59
Канчельскис: Промес — знаковая фигура «Спартака», с ним не будут разрывать контракт
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию вокруг нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который был объявлен прокуратурой Амстердама в международный розыск.
19:59
Кабмин продлил госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса
Правительство России продлило госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года.
19:57
Учёный Абунин назвал неопасной новую вспышку на Солнце
Руководитель Центра прогнозов космической погоды, ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН и кандидат физико-математических наук Артём Абунин заявил, что новая вспышка на Солнце не вызовет магнитной бури и поэтому не опасна.
19:51
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Брянской областью
Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины уничтожили в небе над Брянской областью средства российской ПВО. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.
19:50
Защитник ФК «Динамо» Бессмертный успешно прооперирован в Москве
Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Станислав Бессмертный успешно перенёс операцию после перелома ключицы.
19:45
Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией
Молдавские фермеры разблокировали доступ к КПП «Леушены — Албица» на молдавско-румынской границе.
19:45
Песков: США не связывались с Россией после слухов о противоспутниковом оружии
Вашингтон пока не выходил на связь с Москвой после появления слухов о якобы разрабатываемом в России противоспутниковом оружии. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
19:42
Айсауи успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА
Полузащитник «УСМ Алжир» Сид Ахмед Айсауи успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.
19:40
Совкомбанк планирует закрыть сделку по покупке Хоум Банка в 2024 году
Совкомбанк планирует до конца 2024 года закрыть сделку по покупке Хоум Банка.
19:39
В «Куньлуне» опровергли новость об аннулировании китайских паспортов у хоккеистов
В «Куньлунь Ред Стар» заявили, что новость об аннулировании китайских паспортов игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выдуманная.
19:36
В Подмосковье женщина ударила кухонным ножом пассажира электрички
Жительница подмосковного Одинцова утром 16 февраля ударила кухонным ножом пассажира электрички. Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
19:28
Тарпищев назвал закономерной победу Рыбакиной над Павлюченковой на турнире в Дохе
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе представительницы Казахстана Елены Рыбакиной над россиянкой Анастасией Павлюченковой.
19:24
Канада подаст апелляцию на перераспределение наград фигуристам на Олимпиаде
Руководство Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) продолжит добиваться вручения бронзовых медалей зимней Олимпиады 2022 года.
19:23
В отношении экс-главы Минздрава Тамбовской области возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-главы тамбовского Министерства здравоохранения Александра Овчинникова.
19:22
Сломавший ногу мужчина два дня провёл в колодце теплотрассы под Новосибирском
Житель Новосибирской области провалился в колодец теплотрассы и провёл в нём два дня, пока на помощь ему не пришли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
19:22
В Нижегородской области подано более 200 заявок в состав Молодёжного парламента
Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил, что в новый состав Молодёжного парламента региона подано более 200 заявок.
19:21
Травматолог Терновой посоветовал внимательнее смотреть под ноги в гололёд
Директор центра реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой рекомендовал не отвлекаться на смартфон при прогулке в гололёд.
19:19
Акция «Вода России» началась в Подмосковье
Глава Министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил о запуске ежегодной всероссийской экологической акции «Вода России».
19:17
Шольц: многие жители ФРГ обеспокоены эскалацией конфликта на Украине
Эскалация конфликта на Украине беспокоит многих жителей ФРГ. Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, они осознают всю серьёзность ситуации.
19:15
Горбунов: стагнация в российских лыжах не наступит, пока есть Большунов
Победитель эстафеты на Спартакиаде сильнейших в составе сборной Татарстана Иван Горбунов считает, что российский лыжный спорт даже в условиях изоляции показывает высокие результаты.
19:14
RMC Sport: «Реал» объявит о переходе Мбаппе не раньше апреля
Стало известно, когда «Реал» планирует объявить о подписании нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
19:09
Путин: в России выдали более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России выдали уже более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки.
19:08
Пушилин: четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов ДНР
Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов городов в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск.
19:00
Павлович: я никогда не был настолько мотивирован, чтобы вернуться
Российский боец ММА Сергей Павлович высказался о своём возвращении в октагон.
18:59
Футболисты ЦСКА разгромили «Родину» в товарищеском матче
ЦСКА нанёс разгромное поражение столичной «Родине» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.
18:56
Определились финалисты мужских и женских соревнований по кёрлингу на Спартакиаде
Сборные Краснодарского края и Иркутской области пробились в финал мужского турнира по кёрлингу на Спартакиаде.
18:53
Прокуратура предостерегла от участия в незаконной акции в центре Москвы
Прокуратура предостерегла от участия в незаконной акции в центре Москвы.
18:52
ЕС встревожен слухами о планах России по ядерному оружию в космосе
Информация о якобы имеющихся у России планах по размещению ядерного оружия в космосе встревожила Европейский союз. Об этом сообщил высокопоставленный представитель объединения.
18:51
Объём торговли между Петербургом и арктическими регионами вырос на 38%
Количество торговых соглашений между Санкт-Петербургом и регионами Крайнего Севера выросло на 38% по итогам января 2024 года.
18:49
Минтранс допустил введение временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров
Минтранс России рассматривает возможность введения временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров.
18:47
«Зенит» исключил защитника Кругового из заявки на текущий сезон РПЛ
Защитник Данил Круговой больше не сыграет за петербургский «Зенит» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
18:46
Ставрополье отправит студентов-аграриев на стажировку в Белоруссию
Минский тракторный завод (МТЗ ) примет на стажировку студентов Ставропольского государственного аграрного университета.
18:43
В ХАМАС заявили о больших потерях среди заложников в Газе
Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда заявил, что потери среди заложников в секторе Газа стали значительными. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
18:40
Анцелиович: «Спартак» сможет разорвать контракт с Промесом в случае его экстрадиции
Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, сможет ли московский «Спартак» разорвать контракт с нападающим Квинси Промесом в случае его экстрадиции из ОАЭ.
18:39
Павлюченкова проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в финал турнира в Дохе (Катар).
18:36
Адвокаты заявили, что Промес пока не считается виновным по делу о контрабанде
Роберт Малевич и Софья Хов, адвокаты Квинси Промеса, заявили, что нападающий московского «Спартака» продолжит добиваться в суде оправдательного приговора.
18:33
Пентагон: США грозят трудности в поддержке боеспособности контингента в Европе
Соединённые Штаты могут столкнуться с трудностями в поддержании боеспособности собственных сил в Европе из-за отсутствия дополнительного финансирования от конгресса. Об этом заявила 16 февраля высокопоставленная представительница Пентагона.
18:29
США ввели санкции в отношении хуситов
Минфин США заявил, что американские власти приняли решение ввести санкции в отношении йеменского движения «Ансар Аллах», члены которого более известны как хуситы.
18:27
На трассе в Кабардино-Балкарии произошло ДТП с лошадью
Две женщины погибли в результате ДТП с лошадью на федеральной автодороге «Кавказ» в Зольском районе Кабардино-Балкарии.
18:22
Юров: нужно добавить в следующем сезоне и потом уже думать об НХЛ
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров заявил, что все его мысли сейчас только об игре в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).