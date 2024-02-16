ERR: эстонские фермеры заявили о глубочайшем кризисе в сельском хозяйстве страны

Эстонские фермеры заявляют, что сельскохозяйственный сектор страны находится в глубочайшем кризисе с момента вступления страны в Европейский союз. Как передаёт ERR, по их мнению, экономическая нестабильность, изменение климата, реализация «зелёных» целей, рост себестоимости продукции и падение доходов в совокупности поставили производство продуктов питания и сельское предпринимательство в сложное положение.

Сельскохозяйственный сектор Эстонии находится в глубочайшем кризисе с момента вступления страны в Европейский союз. Как передаёт ERR, такое заявление сделали в Центральном союзе хуторян Эстонии, Аграрно-торговой палате, а также в Союзе молодых фермеров Эстонии.

«Экономическая нестабильность, изменение климата, реализация «зелёных» целей, рост себестоимости продукции, падение доходов — все эти факторы в совокупности поставили производство продуктов питания и сельское предпринимательство в сложное положение», — заявляют представители трёх организаций, призывая правительство принять быстрые и решительные меры.

Как напоминает портал, членом Европейского союза Эстония стала в 2004 году.