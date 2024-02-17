Guardian: ЕС паникует и сворачивает зелёную повестку, опасаясь усиления евроскептиков

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла на серьёзные уступки в экологической политике блока в попытке успокоить разгневанных фермеров. Её решение свидетельствует о растущем в Брюсселе беспокойстве, что подобные протесты могут сыграть на руку крайне правым и популистским партиям на предстоящих парламентских выборах, пишет обозреватель The Guardian Пол Тейлор.

На днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддалась требованиям разгневанных фермеров. Она сообщила, что отзывает законопроект о сокращении использования химических пестицидов к 2030 году и вместо этого проведёт дополнительные консультации, пишет обозреватель The Guardian Пол Тейлор.

Внезапный разворот фон дер Ляйен по её собственной зелёной инициативе был не просто попыткой ослабить распространяющееся по всему континенту «сельское восстание». Он также продемонстрировал «растущую панику» среди системных партий ЕС, вызванную ростом популярности крайне правых идей накануне парламентских выборов, считает публицист.

Согласно одному из опросов, евроскептики, националисты или популисты лидируют в восьми из 27 стран блока, а также занимают второе место ещё в четырёх. Причём в их число входят государства с наибольшим количеством мест в законодательном органе ЕС — Германия, Франция, Италия, Польша, Румыния и Нидерланды, отмечает Тейлор.

Ситуация становится «всё более пугающей», и протесты фермеров лишь играют на руку ультраправым. Вдобавок отказ руководства Евросоюза от зелёного курса при первых признаках проблем, вероятно, только придаст смелости противникам других аспектов экологической политики, рассуждает автор статьи.

«Умиротворение сельского восстания может остановить фермеров от блокировки автомагистралей или сожжения тюков сена возле правительственных учреждений. Но, учитывая глубину их недовольства, они вряд ли вновь начнут поддерживать правоцентристские системные партии», — предупреждает Тейлор.