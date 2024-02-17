Экс-премьер Польши: членство Киева в ЕС нанесёт смертельный удар по польскому фермеру

Оказывать Киеву военную помощь — это одно, но совсем другое дело — ставить под удар польское сельское хозяйство, уверен бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер. В интервью порталу Fakt он призвал положить конец привилегиям и льготам Евросоюза для украинского сельского хозяйства, с которым просто-напросто невозможно конкурировать уже сейчас, не говоря уже о перспективе членства Украины в ЕС.

Бывший премьер-министр Польши, евродепутат Лешек Миллер называет безумием то, что происходит на польско-украинской границе, а именно протест польских фермеров против недавнего решения Еврокомиссии продлить беспошлинную торговлю с Украиной до 2025 года. В беседе с порталом Fakt экс-премьер подчеркнул, что помощь украинцам в военном плане – это одно дело, но прежде всего полякам нужно позаботиться о собственном сельском хозяйстве.

Более того, Миллер крайне обеспокоен перспективой возможного присоединения Украины к ЕС, ведь это будет чревато большими проблемами для европейского сельского хозяйства в целом. «Давайте только представим, что будет, если Украина станет членом ЕС и уже не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров», — рассуждает бывший премьер Польши. «Что ж, это будет значить, что по сельскому хозяйству Польши, а также сельскому хозяйству Румынии, Болгарии и Словакии будет нанесён очень болезненный, если не смертельный удар. Ведь никто не в состоянии конкурировать с украинским производством», — отметил Миллер.

В беседе Миллер также развеял иллюзии тех, кто думает, что сельское хозяйство на Украине выглядит, как в Польше. Это не так, размер среднего хозяйства в Польше составляет примерно около 11 га, в то время как на Украине главным образом располагаются масштабные латифундии, сельскохозяйственные предприятия размером в 600, 700 и даже 800 тысяч га. «Как вообще возможно конкурировать с этим на равных условиях? Просто-напросто нереально!» — добавил он.

Бывший премьер-министр Польши пояснил, что в большинстве случаев эти крупные хозяйства находятся в руках украинских олигархов, которые заседают в украинском парламенте. Более того, нередко владельцами этих компаний выступают корпорации из США, Швейцарии и Великобритании. «Я не вижу причин, почему мы должны доплачивать миллиардерам, которые обладают активами на Украине», — посетовал Миллер.

Он призвал чётко заявить, что невозможно продолжать поддерживать решения, которые благоприятны исключительно украинской экономике. «В случае если Украина хочет вступить в Европейский союз, ей пора привыкнуть к тому, что у неё не будет никаких послаблений и каких-либо льготных решений, как это имеет место в настоящий момент», — резюмировал бывший премьер-министр Польши.