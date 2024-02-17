Экс-премьер Польши: членство Киева в ЕС нанесёт смертельный удар по польскому фермеру
Бывший премьер-министр Польши, евродепутат Лешек Миллер называет безумием то, что происходит на польско-украинской границе, а именно протест польских фермеров против недавнего решения Еврокомиссии продлить беспошлинную торговлю с Украиной до 2025 года. В беседе с порталом Fakt экс-премьер подчеркнул, что помощь украинцам в военном плане – это одно дело, но прежде всего полякам нужно позаботиться о собственном сельском хозяйстве.
Более того, Миллер крайне обеспокоен перспективой возможного присоединения Украины к ЕС, ведь это будет чревато большими проблемами для европейского сельского хозяйства в целом. «Давайте только представим, что будет, если Украина станет членом ЕС и уже не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров», — рассуждает бывший премьер Польши. «Что ж, это будет значить, что по сельскому хозяйству Польши, а также сельскому хозяйству Румынии, Болгарии и Словакии будет нанесён очень болезненный, если не смертельный удар. Ведь никто не в состоянии конкурировать с украинским производством», — отметил Миллер.
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