Breaking Points: распад СССР действительно стал трагедией — США стало некому сдерживать

В результате краха Советского Союза у Америки оказались развязаны руки и она принялась учинять по всему миру авантюры, стоившие жизни миллионам людей, напомнил ведущий передачи Counter Points на проекте Breaking Points Райан Грим. Как полагает Грим, из-за этого сложно не соглашаться с Владимиром Путиным, который называл распад СССР величайшей трагедией.

ЭМИЛИ ДЖАШИНСКИ, ведущая передачи Counter Points: Но опять же, вот эта идея о том, что Путин, дескать, в каком-то марксистском угаре рвётся восстанавливать СССР...

РАЙАН ГРИМ, ведущий передачи Counter Points: Ну он всё-таки назвал это (распад СССР. — ИноТВ) трагедией — и нельзя сказать, что он неправ.

ЭМИЛИ ДЖАШИНСКИ: То есть?

РАЙАН ГРИМ: Он заявил, что распад Советского Союза стал одной из величайших трагедий мира.

ЭМИЛИ ДЖАШИНСКИ: И нельзя сказать, что он неправ?

РАЙАН ГРИМ: Так посмотрите, как идут дела в мире с тех пор. Мир же просто по швам трещит! А ещё это развязало руки США — ведь СССР хоть как-то связывал Штатам руки. Руки развязали, и мы с тех пор участвуем в авантюрах по всему миру, убивая миллионы людей.

ЭМИЛИ ДЖАШИНСКИ: Думаю, что называть Путина русским неоимпериалистом — мнение гораздо более крепкое. Ну и, разумеется, у СССР были свои империалистические замашки, которые, как мне кажется, порой несколько затираются, когда мы теперь оглядываемся назад. Но предполагать, что Путин хочет восстановить своего рода Российскую империю — мнение куда более крепкое, чем утверждать, что он — современный Маркс, международный марксист, хотя он открыто критикует некоторые из советских героических фигур, того же Ленина. Это просто абсурд же.

РАЙАН ГРИМ: Ну да. Но я ещё хотел сказать, что СССР образца 1990 года — это уже не сталинское государство, как и США образца 1990-го уже не были Штатами образца 1850-го, то есть государством рабов, рабовладельческой империей.

Дата публикации 19 февраля 2024 года.