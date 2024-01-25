Отношения между Россией и США давно находятся под влиянием мифов друг о друге, пишет Foreign Affairs. Это создаёт атмосферу взаимного непонимания и приводит к напряжённости. Так, американцы верят, что Россия — место зла и тирании. Вашингтону выгодно создать образ внешнего могучего злодея. И вот годами он использует сравнение с Гитлером, чтобы манипулировать любящими демократию американцами.
Отношения между Россией и США давно находятся под влиянием мифов друг о друге, пишет Foreign Affairs. Это создаёт атмосферу взаимного непонимания и приводит к напряжённости. Так, американцы верят, что Россия — место зла и тирании. Вашингтону выгодно создать образ внешнего могучего злодея. И вот годами он использует сравнение с Гитлером, чтобы манипулировать любящими демократию американцами.
Они считают, что Россия полностью принадлежит Путину, поэтому там нет никакой внутренней политики. Да, российский президент пользуется большой популярностью в стране, но Кремль сталкивается со множеством проблем и решает их, как в любой другой стране, и чутко следит за настроениями народа.
Американцы так уверовали в эту мифологию, что попали в ловушку, заставляющую политиков неправильно понимать Москву и упускать важнейшие возможности ослабить российскую власть или найти компромиссы, уверено издание. В итоге и отношения Вашингтона с Европой становятся более милитаризованными.
Если бы американские лидеры лучше знали Россию, они бы смогли грамотно использовать её слабости. Ну или по крайней мере были бы более успешны в дипломатии.
Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова выразила мнение, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву было бы проще сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Australian Open.
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