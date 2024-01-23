CBS News: не будет никакой разницы, если изберут Трампа — Лавров о сдвиге в отношениях с США

Избрание Трампа на новый срок не приведёт к сдвигу в американо-российских отношениях, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS News. Причина в том, что стремление разрушить сам фундамент отношений, основанный на взаимном доверии, появилось ещё при президенте Буше-младшем.

Как вы думаете, возможен ли сдвиг в случае избрания президента Трампа?

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Я полагаю, нет никакой разницы, потому что стремление разрушить российско-американские отношения, фундамент этих отношений, включая все соглашения о стратегической стабильности, паритете, взаимном доверии, инспекциях, прозрачности и так далее и так далее, укреплении доверия, — всё это начало разрушаться президентом Бушем-младшим.





Когда он сказал президенту Путину: «Знаете, а я выхожу из договора по ПРО».

К этому договору нельзя вернуться.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Это комплекс превосходства, комплекс безнаказанности. Заходит слишком далеко. Те, кто игнорировал огромное количество доброй воли, проявленной Путиным во время его первых двух президентских сроков, — они сказали: «Хорошо, этот парень такой добрый, он у нас в кармане».





Тем, кто просчитался во всём, вот им надо заново всё обдумать. А вместо этого мы наблюдаем, что нынешнее поколение политиков в Соединённых Штатах не извлекло ни одного урока из той неприемлемой политики, которую Соединённые Штаты стали продвигать после распада Советского Союза.

Дата выхода в эфир 23 января 2024 года.