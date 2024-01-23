CBS News: не будет никакой разницы, если изберут Трампа — Лавров о сдвиге в отношениях с США
Блогер Елена Блиновская содержится в стандартной «карантинной» камере, рассчитанной на 20 человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Основатель группы Boney M. и автор хита Rasputin Франц Ройтер, более известный как Франк Фариан, скончался в возрасте 82 лет.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подверг критике судью на матче «Реала» и «Альмерии».
В больницы Кемерова, посёлков Крапивинский и Тисуль поступила новая медтехника общей стоимостью почти 24 млн рублей. Оборудование приобретено по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» и за счёт средств регионального бюджета.
Контактная группа стран Запада по военному содействию Украине должна передать Киеву больше систем противовоздушной обороны. Об этом заявил 23 января министр обороны США Ллойд Остин.
Российская легкоатлетка Кристина Макаренко сообщила, что была вынуждена покинуть сбор.
Действие программы льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить, заявил президент России Владимир Путин.
Российский президент Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой России. Он отметил, что в семьях воспитываются основные качества человека.
Депутат Госдумы, соавтор проекта Яна Лантратова рассказала в беседе с RT о внесённом в нижнюю палату парламента законопроекте о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним.
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 800 тыс. рублей за отказ удалить книгу «Майн Кампф» из Apple Books.
Сборные Австралии и Узбекистана сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Екатерина Килипко заявила, что повышенная тревожность является одним из факторов развития ожирения.
Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня на два месяца для освобождения заложников. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного египетского чиновника высокого ранга.
Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных загсах в прошлом году зарегистрировали более 86,5 тыс. браков.
Руководитель Гематологической службы ГКБ №52 Елена Мисюрина заявила, что не существует лекарств для укрепления иммунитета, которые здоровый человек мог бы применять с целью профилактики заболеваний.
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал об отличиях «улучшенного бензина» от обычного и выразил мнение, что не имеет смысла переплачивать за модифицированный сорт топлива.
В Москве специалисты инжиниринговой компании разработали концепт мобильной электрической станции (МэлС) для зарядки электромобилей.
США и порядка 30 их партнёров провели подготовку 118 тыс. украинских военнослужащих на полигонах по всему миру, сообщило Associated Press.
Самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове в январе 2024 года стала позиция управляющего коммерческой недвижимостью. Такому сотруднику готовы платить от 150 тыс. рублей в месяц.
Врач-рефлексотерапевт, специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» София Стебницкая перечислила продукты, которые помогают бороться со стрессом.
Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага пообещал принять все необходимые меры для остановки распространения русофобии в республике.
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о своей работе в китайском клубе.
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов в рамках международной выставки-форума «Россия» заявил, что поручит проработать идею создания общероссийского родительского комитета.
Фотограф и музыкант из Перми Григорий Скворцов, ставший фигурантом уголовного дела о государственной измене, не признал вину во вменяемом ему преступлении. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В санкт-петербургском баскетбольном клубе «Зенит» задумались над натурализацией американского защитника Трента Фрейзера.
Бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак выразил уверенность, что вскоре Запад будет открыто говорить о разделе украинской территории ради прекращения боевых действий.
В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров в мессенджерах.
Основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов заявил, что сбор подписей для выдвижения его кандидатуры на президентские выборы в России «идёт отлично».
Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на четыре позиции в рейтинге полулегковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
В Санкт-Петербурге в 2023 году 4756 семей получили выплаты на покупку и строительство жилья. Общая сумма составила 18,53 млрд рублей.
В Ноябрьске пройдёт выставка-форум «Марафон семейных ценностей». Она запланирована на 27 января и приурочена к началу Года семьи.
Париж отправляет наёмников на Украину и прячет их «под упаковкой» добровольцев, которые якобы никак не связаны с французской армией, но на самом деле это не так, заявила RT основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.
Сирены воздушной тревоги сработали на всей украинской территории.
Пресс-служба чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формулы-1» объявила о переносе Гран-при Испании с 2026 года из Барселоны в Мадрид.
Новым директором государственно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа назначена Зульфия Кадырова.
Вербовочный ролик для сотрудничества россиян с ЦРУ, опубликованный агентством в социальной сети X, — это грубая попытка вмешательства во внутренние дела России и «крысиные бега» за благосклонностью Белого дома. Такое мнение высказал депутат Госдумы Василий Пискарёв.
Три человека пострадали в результате взрыва на заводе «Араз» Миноборонпрома Азербайджана в азербайджанском Ширване. Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры.
В ГУ МВД по Воронежской области заявили о задержании обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже.
Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» организует конкурс «Зеркало будущего» в ЛНР. Для подростков также предусмотрят киношколу.
Следствие рассматривает различные версии крушения самолёта с россиянами в Афганистане, одна из приоритетных — отказ двигателей.
Прямой канал связи установлен между министерствами иностранных дел, а также другими ведомствами Армении и Азербайджана. Об этом заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.
Столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Украинская госкомпания «Нафтогаз» заявила, что газопровод в Харькове 23 января получил наибольший урон с начала зимы.
Министерство культуры и спорта Израиля объявило о сокращении бюджета на подготовку к летним Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года в Париже из-за израильско-палестинского конфликта.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов прокомментировал правительственный законопроект, предусматривающий страхование ответственности в сфере разработок с участием искусственного интеллекта (ИИ).
В Выборге анонсировали программу мероприятий, которая пройдёт в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий в столице по программе реновации построят более 1,8 млн кв. м жилья.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о новом продукте для спонсирования проектов комплексного развития территорий (КРТ), созданном Сбером совместно с московским правительством.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, как можно сделать перерасчёт за коммунальные услуги в случае ошибки.