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CBS News: не будет никакой разницы, если изберут Трампа — Лавров о сдвиге в отношениях с США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Избрание Трампа на новый срок не приведёт к сдвигу в американо-российских отношениях, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS News. Причина в том, что стремление разрушить сам фундамент отношений, основанный на взаимном доверии, появилось ещё при президенте Буше-младшем.
Как вы думаете, возможен ли сдвиг в случае избрания президента Трампа? 
 
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Я полагаю, нет никакой разницы, потому что стремление разрушить российско-американские отношения, фундамент этих отношений, включая все соглашения о стратегической стабильности, паритете, взаимном доверии, инспекциях, прозрачности и так далее и так далее, укреплении доверия, — всё это начало разрушаться президентом Бушем-младшим. 

Когда он сказал президенту Путину: «Знаете, а я выхожу из договора по ПРО».
 
К этому договору нельзя вернуться. 
 
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Это комплекс превосходства, комплекс безнаказанности. Заходит слишком далеко. Те, кто игнорировал огромное количество доброй воли, проявленной Путиным во время его первых двух президентских сроков, — они сказали: «Хорошо, этот парень такой добрый, он у нас в кармане». 

Тем, кто просчитался во всём, вот им надо заново всё обдумать. А вместо этого мы наблюдаем, что нынешнее поколение политиков в Соединённых Штатах не извлекло ни одного урока из той неприемлемой политики, которую Соединённые Штаты стали продвигать после распада Советского Союза. 
 
Дата выхода в эфир 23 января 2024 года. 
 

 

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