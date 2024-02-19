Полковник Уилкерсон: мир ненавидит США всей душой — и закончится это массовым возмездием
После распада Советского Союза наступила эпоха, когда США стали единственной сверхдержавой. Сейчас кажется, что мир меняется. Достигли ли мы того момента, когда Вашингтону придётся осознать необходимость компромисса и сотрудничества?
ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, полковник армии США в отставке: В университете у меня был курс лекций по Шекспиру, и я никогда не забуду термин, который профессор время от времени использовал, говоря, в частности, о трагедиях, хотя вы можете употребить его и в отношении других произведений Шекспира, даже в отношении комедий. Он использовал термин «возмездие». Например, этот король получил своё возмездие, когда выяснилось, что он убил предыдущего короля.
Вот, к чему мы стремимся. И я верю, что именно это с нами и произойдёт. Я считаю, что сейчас мы находимся в том периоде, когда мы сами наращиваем мощь и силу мира, который свершит над нами возмездие. Точно так же, как варвары нахлынули на Рим и воздали им по заслугам, когда имперские приказы стали для них слишком неподъёмны.
Но сегодня всё будет совсем по-другому, потому что настали совсем другие времена. Посмотрите на те два или три миллиарда человек в мире, которые находятся под нашими санкциями, — некоторые из них находятся под санкциями всю свою жизнь. Возьмём, к примеру, кубинцев. Они живут в условиях блокады в практическом смысле большую часть своей жизни. Есть и другие страны мира, которые находятся под нашими санкциями уже полвека или четверть века. Два с лишним миллиарда человек — сегодня они ненавидят нас до глубины души.
Добавьте к этому безоговорочную, по мнению людей (и они вполне правы!), поддержку геноцида в Газе, которую они теперь приписывают Соединённым Штатам. И вот вам ещё один миллиард людей, которые, вероятно, ненавидят нас всем сердцем.
Кстати, на днях я общался с друзьями из Туниса и Марокко, которые рассказали мне, что на каждом базаре, в каждом баре, на каждом рынке они слышат, как 18-19-летние подростки говорят о вступлении в какую-нибудь террористическую группу и нападении на США. Конечно, во многом это простая бравада — но они не видят другого способа отомстить. Они смотрят, как гибнут люди, их люди, и они не знают, как ещё с нами поквитаться.
Но более того, они возмущены тем фактом, что в изменении климата виноваты в основном мы, Китай и Европа, а не они. Не они создали все эти парниковые газы, которые поднялись в атмосферу и теперь повышают температуру, делают для этих людей невозможным выращивание урожая, затапливают их страны и так далее. Поэтому в этом они тоже обвиняют нас.
Мы получим своё наказание. Оно придёт. Так же неизбежно, как это происходило со всеми империями, когда-либо существовавшими в истории.
Дата выхода в эфир 18 февраля 2024 года.
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