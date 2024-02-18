Шок, сопоставимый с запуском первого спутника: NYT гадает, как сильно США отстали от России в космосе

Вашингтон взбудоражили слухи о новом космическом оружии, которое якобы разрабатывает Москва. Если принять утверждения американских властей за правду, то речь может идти о прорыве, сравнимом с запуском советского «Спутник-1». Поэтому США следует как можно скорее предпринять ответные меры, пишут в статье для The New York Times сотрудницы вашингтонского Центра стратегических международных исследований Кари Бинген и Хизер Уильямс.

На этой неделе в Вашингтоне начали бить тревогу по поводу «серьёзной угрозы национальной безопасности», якобы исходящей от Москвы. Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил о некой «новой российской противоспутниковой разработке», которая предположительно является ядерным оружием космического базирования.

Американские чиновники сообщили, что система неактивна, и не уточнили о её возможностях. Но если верить гипотезе, которую выдвигает администрация Байдена, то речь может идти о новом «спутниковом кризисе», пишут в статье для The New York Times сотрудницы вашингтонского Центра стратегических международных исследований Кари Бинген и Хизер Уильямс.

В 1957 году Советский Союз шокировал американцев, выведя на орбиту первый в мире спутник. Администрация Эйзенхауэра знала о возможностях Москвы на протяжении почти двух лет до этого события. «Теперь, когда нам известно, что планирует Россия, США не могут позволить себе промедлений», — считают авторы статьи.

По их мнению, это гипотетическое российское оружие должно вызывать серьёзное беспокойство. В частности, по той причине, что Соединённым Штатам будет сложно защитить свои спутники от ядерного нападения в космосе, «несмотря на все их успехи в космической обороне».

Поэтому американскому руководству необходимо учесть уроки прошлого и как можно скорее предпринять ответные действия. Во-первых, США и их союзникам следует «постараться удержать Россию от реализации этого потенциала». Во-вторых, Вашингтон должен увеличить инвестиции в проекты по противодействию будущим космическим угрозам, призывают Бинген и Уильямс, при этом исключая возможность договориться с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.