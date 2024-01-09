Fox: посадки не будет — первую за полвека лунную миссию США загубила утечка топлива

Разработанный компанией Astrobotic Techhnology посадочный модуль Peregrine, запущенный в понедельник к Луне, не сможет осуществить посадку на спутник Земли, передаёт Fox Business. Решение отказаться от посадки приняло руководство компании: как заявили её представители, аппарат вскоре утратит контроль над положением в пространстве из-за утечки топлива и не сможет заряжать солнечные батареи.

Компания Astrobotic Technology, запустившая к Луне свой посадочный модуль Peregrine, заявила, что аппарат из-за утечки топлива не сможет осуществить посадку на поверхность спутника Земли, сообщает Fox Business.

Как разъяснили поздно вечером в понедельник представители Astrobotic Technology, из-за утечки к среде прекратят работу маневровые двигатели модуля, в связи с чем аппарат не сможет сохранять ориентацию на Солнце для заряда аккумулятора.

Руководство компании приняло решение пересмотреть цель миссии: главная задача теперь не сесть на Луну, а успеть подойти как можно ближе к спутнику до полной утраты модулем контроля над положением в пространстве, собрав при этом максимально возможный объём научных данных.

Запуск Peregrine должен был стать первой коммерческой лунной миссией в истории, а также первым пуском с территории США в рамках лунной миссии с 1972 года. На борту аппарата находится много полезного груза, включая несколько модулей NASA, а также прах нескольких актёров сериала «Звёздный путь» и образцы ДНК президента США Джона Кеннеди.