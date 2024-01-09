Fox: посадки не будет — первую за полвека лунную миссию США загубила утечка топлива

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Bloomberg: борьба между конгрессом и Белым домом грозит поставить крест на помощи США Украине Bloomberg
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Мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины 9 января подвергли обстрелу Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. В результате этого ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.
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Минское «Динамо» победило «Спартак», Волков оформил дубль
Минское «Динамо» победило «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Фетисов: Гашек несёт мракобесие, вернул бы деньги, которые он в России заработал
Депутат Госдумы и выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов высказался о словах Доминика Гашека.
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Голикова: старт Году семьи будет дан на выставке «Россия»
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявила, что Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» откроет Год семьи в стране, форум же пройдёт в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ.
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В подконтрольном Киеву Херсоне демонтировали памятник Владимиру Маяковскому
Памятник, посвящённый русскому поэту и драматургу Владимиру Маяковскому, снесли в подконтрольном Киеву Херсоне. Такую информацию привёл Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
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«Матч ТВ»: матч за Суперкубок России запланирован на 13 июля
Матч за Суперкубок России в 2024 году запланирован на 13 июля.
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Минфин готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из России
Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из страны.
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Американский сенатор заявил о заканчивающихся у Киева боеприпасах
Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил о заканчивающихся у киевских властей боеприпасах.
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В Петербурге арестовали подозреваемых в поджоге двери ведущего Радио Sputnik
Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум подросткам, которых подозревают в умышленном поджоге входной двери квартиры ведущего Радио Sputnik Трофима Татаренкова.
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Журова: CAS придумает причину для продления приостановки членства ОКР в МОК
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что спортивный арбитражный суд (CAS) придумает причину для продления приостановки членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК).
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Мостовой назвал Головина лучшим российским футболистом
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом.
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Суд отказался арестовать блогера, оскорблявшего девушек славянской внешности
Симоновский районный суд города Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте блогера, который оскорблял в социальных сетях девушек славянской наружности.
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Напавший на девочку в магазине в Москве мигрант признал вину
В столичном Следственном комитете заявили, что мигрант из Киргизии, напавший на девочку в магазине на юго-востоке Москвы, признал вину.
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Пассажиры совершили 20 млн поездок на общественном транспорте Подмосковья в праздники
Гости и жители Московской области совершили около 20 млн поездок на общественном транспорте в новогодние каникулы.
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Нутрициолог Макарова: смузи не должен заменять всю еду
Нутрициолог Ирина Макарова заявила, что смузи не должен заменять всю еду.
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World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Колесникова на 50 м на спине
Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала мировой рекорд россиянина Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине.
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Адвокат Жорин: в съёмках ролика блогера Косенко с ребёнком использовали куклу
Ролик, на котором блогер-миллионник Сергей Косенко бросает ребёнка в сугроб, демонстрирует не живого младенца, а куклу. С таким заявлением выступил адвокат блогера Сергей Жорин.
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Половина россиян готовы отдохнуть после праздников ещё неделю
Согласно новому исследованию, 50% россиян готовы отдохнуть после новогодних праздников ещё неделю.
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Пожарные МЧС России спасли в Архангельской области из огня восьмерых щенков
Спасатели МЧС России спасли в Архангельской области из пожара в частном доме восьмерых щенков и кошку.
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Профессор Кислов заявил об отсутствии влияния Эль-Ниньо на климат в России
Доктор географических наук, профессор Александр Кислов заявил, что явление Эль-Ниньо, при котором колеблется температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, не скажется на климате в России.
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Вильфанд назвал преждевременным прогноз об аномальной жаре в 2024 году
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.
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Лавров выразил иранскому коллеге соболезнования в связи с терактом в Кермане
Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном выразил ему соболезнования в связи с терактом в Кермане, жертвами которого, по последним данным, стал 91 человек.
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UOL: отец Неймара помог Алвесу деньгами и предоставил адвоката для защиты
Отец бразильского футболиста саудовского «Аль-Хиляля» Неймара Неймар да Силва Сантос предоставил адвоката для защиты бывшему защитнику испанской «Барселоны» Дани Алвесу, который находится в заключении по делу об изнасиловании.
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Врач Мясников: ничего нового в тридемии нет
Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию с тридемией.
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В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги сработали в двух украинских областях — Днепропетровской и Харьковской.
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В Праге полиция расследует 165 дел, связанных со стрельбой в университете
Сотрудники правоохранительных органов Праги расследуют 165 дел, связанных со стрельбой в пражском университете, произошедшей в декабре.
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Венесуэла поддержала обращение ЮАР в суд ООН из-за действий Израиля в Газе
Венесуэла поддерживает «исторический шаг», предпринятый властями ЮАР, которые обратились в Международный суд ООН из-за действий Израиля в секторе Газа, заявил венесуэльский МИД.
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ISU в анонсе к чемпионату Европы проигнорировал действующую чемпионку Губанову
Международный союз конькобежцев (ISU) в анонсе к чемпионату Европы проигнорировал действующую чемпионку Анастасию Губанову, выступающую за Грузию.
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В Петербурге завершили реставрацию колокольни Морского собора
В Санкт-Петербурге завершили реставрацию колокольни Николо-Богоявленского морского собора.
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Вуд: призыв прекратить огонь в Газе оторван от ситуации на местах
Призыв остановить боевые действия в секторе Газа оторван от ситуации на местах, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.
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Депутат: комиссия по аварии в метро Киева до сих пор не работает
Комиссия по аварии в метрополитене Киева создана, но она до сих пор не работает, сообщила депутат киевской Рады Лилия Пашинная.
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Аэропорт Омска обслужил более 1,6 млн пассажиров за год
Аэропорт Омска обслужил 1,6 млн пассажиров за 2023 год. Пассажиропоток вырос на 5,9% по сравнению с показателями 2022 года.
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Лидер оппозиции ФРГ призвал Шольца не тянуть с поставкой Украине ракет Taurus
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следует затягивать с решением о поставках Украине крылатых ракет Taurus. С таким призывом к нему обратился председатель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии Фридрих Мерц.
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Профильный комитет Рады не принял решение по законопроекту о мобилизации
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что профильный комитет Верховной рады завершил заседание, не приняв решение по законопроекту о мобилизации.
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Гулитти: Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за восстановления
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку с командой.
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Нижегородская ярмарка приняла 150 тысяч гостей в новогодние праздники
Нижегородская ярмарка приняла 150 тыс. посетителей в новогодние каникулы, в том числе 20 тыс. в новогоднюю ночь.
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Министра финансов Австрии лишили водительских прав на четыре недели
Министра финансов Австрии Магнуса Бруннера лишили водительских прав на четыре недели за превышение скорости на служебном авто, сообщает газета Kurier.
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Юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 5,7 млн человек
Десятый, юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 5,7 млн человек. Он проходил в Москве с 15 декабря по 8 января.
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«Куньлунь» победил «Салават Юлаев» в КХЛ
«Куньлунь» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Дубль Гераськина помог «Металлургу» обыграть «Локомотив» в матче КХЛ
«Металлург» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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В Грузии возбуждено дело после осквернения иконы, на которой изображён Сталин
Грузинская полиция возбудила дело после того, как неизвестные облили краской икону Матроны Московской, вывешенную в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба. Как пишет ТАСС, на иконе также изображён Иосиф Сталин.
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В МЧС предупредили о сильном снеге в Москве в ближайшие часы
В МЧС Москвы заявили о сильном снеге в столице с 19:00 вторника до утра среды.
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В Сочи побывали более 280 тысяч туристов в новогодние праздники
В Сочи в новогодние праздники побывали более 280 тыс. туристов. Средняя загрузка курорта достигала 75,2%.
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Посольство США знает об аресте американца в Москве
Посольство Соединённых Штатов в Москве знает об аресте американского гражданина Роберта Вудлэнда, который обвиняется в обороте наркотиков.
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ATP и WTA хотят сократить число поздних матчей
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) разработали правила, чтобы предотвратить большое количество поздних матчей.
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В Тюмени задержали всех фигурантов конфликта, в котором пострадал участник СВО
Сотрудники правоохранительных органов Тюмени задержали всех фигурантов конфликта, в котором пострадал участник специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Защита певца Шарлота будет просить суд выпустить его из СИЗО
Защита певца Шарлота будет просить суд выпустить артиста из СИЗО, выяснил RT.
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Автоэксперт Рузанов рекомендовал увеличивать дистанцию между машинами зимой
Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов дал советы по безопасному вождению в зимний период.
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Названы самые продаваемые подержанные автомобили в России в 2023 году
Названы самые востребованные подержанные автомобили в трёх ценовых сегментах в России в 2023 году.
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Дни культуры Кирова состоятся в Москве и Петербурге
Кировский Театр на Спасской представит регион на Днях культуры Кирова в Москве и Санкт-Петербурге.