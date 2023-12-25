Hill: вражда Байдена с Маском сорвёт Америке лунную гонку

Постоянные нападки на Илона Маска со стороны администрации президента представляют прямую угрозу как национальной безопасности США, так и репутации самого Джо Байдена, пишет The Hill. Война хозяина Белого дома против частного американского гражданина «пугает»: у Илона Маска достаточно возможностей, чтобы задержать или сорвать космическую миссию США по полёту на Луну, что поставит под угрозу позиции Америки в космическом соревновании с Россией и Китаем.

Напряжённые отношения между президентом США и одним из самых богатых людей в мире рискуют сорвать программу США по возвращению на Луну, утверждает The Hill. Неприязнь администрации Байдена к Илону Маску выражается в постоянных запретах и ограничениях, накладываемых на его компании, в то время как миллиардер публично заявляет о том, что ни при каких условиях не будет голосовать за Байдена в 2024 году.

Одним из последних «камней в огород» Маска стало постановление об отмене субсидий компании Starlink на обеспечение широкополосным интернетом сельских районов страны. По словам многих экспертов, это является прямым доказательством преследования Маска со стороны администрации Байдена, которое не поддаётся объективным объяснениям.

Как отмечает издание, такая «систематическая травля» предпринимателя может стоить Байдену не только покорения Луны, но и победы на выборах. Более того, если Илон Маск всё же решит помешать космической миссии правительства, это поставит под угрозу позиции Америки в соревновании с Россией и Китаем. «Перспектива того, что эта вражда задержит или вовсе сорвёт возвращение Америки на Луну, представляет угрозу национальной безопасности. Либо президент сам прекратит свою травлю, либо его заставит это сдлеать конгресс. В любом случае оппоненты президента на выборах 2024 года уделят этому должное внимание», — пишет The Hill.