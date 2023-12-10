Independent: для Луны наступает новая эпоха, люди изменят ее до неузнаваемости

Человечество уже оказывает очень сильное влияние на спутник земли, а вскоре начнет менять его поверхность, сообщает The Independent. По мнению ученых, люди должны официально признать, что луна вступает в период антропоцена, то есть в период с высоким уровнем человеческой активности, воздействующей на экосистему и природу. Это должно показать важность воздействия человека «в прошлом, в настоящем, и в будущем».

Для спутника земли наступает совершенно новая эра, пишет The Independent. Люди планируют изменить лунную поверхность настолько, что это следует считать новой эпохой, заявили исследователи. В том числе в ближайшие годы космические аппараты снова должны будут отправить людей на поверхность спутника.

Вообще началом новой эпохи можно считать 1959 год, «когда российский космический аппарат "Луна-2" первым в истории совершил посадку на лунную поверхность».

«Идея во многом схожа с обсуждением антропоцена на Земле - исследованием того, насколько сильно люди повлияли на нашу планету», - говорит ведущий автор работы Джастин Холкомб, исследователь геологии из Канзасского университета.

При этом ученые, хоть и признают начало новой эры, но хотят минимизировать ущерб, который могут нанести люди своими активными действиями. Ведь планируется копать лунную породу и даже жить под землей. Человечество и так уже оставило после себя много мусора на поверхности Луны, отмечает автор статьи.

«Культурные процессы начинают опережать естественный фон геологических процессов на Луне», — заявил Холкомб. Например, процесс перемещения осадочных пород.

Человечество должно признать то, что уже меняет поверхность луны и будет менять в будущем. Ведь в «контексте новой космической гонки лунный ландшафт через 50 лет будет совершенно другим», что может привести к разного рода проблемам.