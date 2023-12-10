Independent: для Луны наступает новая эпоха, люди изменят ее до неузнаваемости
Для спутника земли наступает совершенно новая эра, пишет The Independent. Люди планируют изменить лунную поверхность настолько, что это следует считать новой эпохой, заявили исследователи. В том числе в ближайшие годы космические аппараты снова должны будут отправить людей на поверхность спутника.
Вообще началом новой эпохи можно считать 1959 год, «когда российский космический аппарат "Луна-2" первым в истории совершил посадку на лунную поверхность».
«Идея во многом схожа с обсуждением антропоцена на Земле - исследованием того, насколько сильно люди повлияли на нашу планету», - говорит ведущий автор работы Джастин Холкомб, исследователь геологии из Канзасского университета.
При этом ученые, хоть и признают начало новой эры, но хотят минимизировать ущерб, который могут нанести люди своими активными действиями. Ведь планируется копать лунную породу и даже жить под землей. Человечество и так уже оставило после себя много мусора на поверхности Луны, отмечает автор статьи.
«Культурные процессы начинают опережать естественный фон геологических процессов на Луне», — заявил Холкомб. Например, процесс перемещения осадочных пород.
Человечество должно признать то, что уже меняет поверхность луны и будет менять в будущем. Ведь в «контексте новой космической гонки лунный ландшафт через 50 лет будет совершенно другим», что может привести к разного рода проблемам.