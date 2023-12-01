NTD: обнаружена идеально синхронизированная звёздная система

Астрономы открыли шесть планет, вращающихся вокруг яркой звезды в идеальной ритмической гармонии. Как передаёт NTD, это уже назвали «космическим чудом», которое может помочь объяснить, как возникли звёздные системы в галактике Млечный Путь.

Астрономы открыли шесть планет, вращающихся вокруг яркой звезды в идеальной ритмической гармонии. Это уже назвали «космическим чудом», которое может помочь объяснить, как возникли звёздные системы в галактике Млечный Путь. Все шесть планет движутся подобно идеально синхронизированному часовому механизму.

Самая ближайшая к звезде планета совершает три оборота на каждые два оборота своего ближайшего соседа. Такой же механизм действует для последующих планет. В итоге когда самая ближняя планета делает шесть оборотов вокруг звезды, самая дальняя завершает один.

Компактная синхронизированная система находится на расстоянии 100 световых лет в созвездии Волосы Вероники.

ГРЕГ БРАУН, старший научный сотрудник Королевской обсерватории: Это примерно в 25 раз дальше, чем ближайшая к нам звёздная система. Если бы мы захотели отправиться к ближайшей звёздной системе, используя современные технологии, это заняло бы около 70 тысяч лет. А эта в 25 раз дальше.

Открытие стало возможным благодаря двум космическим телескопам, охотящимся за планетами, в том числе телескопу «Тесс» NASA.

Учёные считают, что открытая система — это «редкое ископаемое», которое практически не изменилось с момента своего зарождения более четырёх миллиардов лет назад.

При этом у центральной звезды может быть больше планет. Шесть обнаруженных примерно в два-три раза больше Земли. Их плотность ближе к газовым гигантам в нашей Солнечной системе.

Орбиты варьируются от 9 до 54 дней. Это означает, что они ближе к своей звезде, чем Венера к Солнцу, поэтому чрезвычайно горячие. Чтобы определить состав их атмосфер, нужны дополнительные исследования.

Стоит отметить, что ни одна из планет не находится в так называемой обитаемой зоне. То есть вероятность существования жизни, по крайней мере в том виде, в каком мы её знаем, очень мала или вообще отсутствует.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2023 года.