NTD: обнаружена идеально синхронизированная звёздная система

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Конгрессвумен Грин: политики США финансируют Украину ради собственной выгоды, пока американцы живут в нищете Tucker on X
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Breaking points: республиканцы в конгрессе хотят от Байдена порядка на границе в обмен на помощь Украине Breaking Points
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Польский генерал: Киеву придётся сесть за стол переговоров с Москвой, несмотря на все потуги Запада TOK FM
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Политолог Миршаймер: если бы не США, войну на Украине давно можно было закончить Judging Freedom
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Die Zeit: Запад недооценил Россию — она сильна и стабильна как никогда Die Zeit
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NYT: немецкая армия не заметила обещанной Шольцем «смены эпох» New York Times
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Bloomberg: Украина столкнулась с нехваткой военнослужащих Bloomberg
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Лавров попросил немецкую журналистку цитировать его правильно на саммите в Скопье
Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Скопье попросил немецкую журналистку цитировать его правильно.
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FT: США хотят добиться сокращения нефтегазовых доходов России вдвое к 2030 году
Власти Соединённых Штатов намерены добиться сокращения доходов России от нефти и газа вдвое к 2030 году.
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Бразильский клуб «Витория» могут переименовать в честь сервиса эскорт-услуг
Бразильский клуб «Витория» может изменить название в честь сервиса эскорт-услуг.
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Словацкие перевозчики начали блокировать пункт пропуска на границе с Украиной
Словацкие перевозчики начали блокировать пункт пропуска «Вышне-Немецке» на границе с Украиной, сообщили украинские пограничники. Сроки акции протеста неизвестны, проводит её Союз автоперевозчиков Словакии.
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В Запорожской области арестовали причастных к гибели главы посёлка Михайловка
В Запорожской области заключили под стражу фигурантов уголовного дела об убийстве главы посёлка Михайловка Ивана Сушко. Об этом сообщает СК России.
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Шевченко: пусть на корте Настя оставляет фамилию Потапова
Российский теннисист Александр Шевченко высказался о свадьбе с Анастасией Потаповой.
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McDonald's планирует внести изменения в рецепты бургеров
Американская сеть ресторанов McDonald's заявила, что проведёт масштабные изменения в приготовлении бургеров, сообщает Fox News.
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В ХАМАС заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву
«Бригады аль-Кассама» (силовое крыло ХАМАС) заявили об ударе по Тель-Авиву.
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В санатории в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием
В одном из санаториев в Нальчике семь человек заразились вирусным заболеванием.
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Нападающий «Ак Барса» Яшкин выбыл из строя на длительный срок
Агент нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина Глеб Чистяков рассказал о состоянии игрока.
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В «Оренбурге» рассказали, что переговоры с «Локомотивом» по трансферу Веры заморожены
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что переговоры по трансферу полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» заморожены.
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Медведев отметил активное поступление контрактников из Москвы, Севастополя и Чечни
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отмечается активное поступление на военную службу в армию контрактников из Москвы, Севастополя и Чечни.
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Буре надеется, что Овечкина не подведёт здоровье во время погони за рекордом Гретцки
Бывший хоккеист «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре высказался о шансах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Мэрия: при возгорании в доме в Волжском частично пострадала межквартирная стена
В результате возгорания в доме в Волжском Волгоградской области частично пострадала межквартирная стена.
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Медведев осмотрел сборный пункт СФО и провёл совещание
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осмотрел сборный пункт Сибирского федерального округа.
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Овечкин назвал российских хоккеистов, за чьей игрой в НХЛ ему интересно следить
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал тройку российских игроков из НХЛ, за которыми ему приятно наблюдать.
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В центральной части Израиля прозвучали сирены тревоги
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщила Армия обороны Израиля.
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Медведев: на службу по контракту с начала года принято более 452 тысяч человек
На военную службу в России в интересах объединённой группировки войск с начала года принято уже более 452 тыс. военнослужащих, об этом говорят данные Министерства обороны, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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В Красноярском крае родители оставили детей в доме без света и уехали за границу
В Красноярском крае родители оставили детей в доме без света и уехали в Абхазию на заработки.
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Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни в Москве достигла 78,4 года
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни в российской столице достигла 78,4 года.
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Бышовец: оборона «Рубина» стала камнем преткновения для многих команд РПЛ
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о работе наставника казанского «Рубина» Рашида Рахимова в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Украинские новости»: Буданов просил суд пустить экс-главу «Нафтогаза» за рубеж
Начальник управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично просил суд разрешить экс-председателю «Нафтогаза» Андрею Коболеву, который подозревается в незаконном получении премии, выехать за границу. Бывшего топ-менеджера планировалось «привлечь к определённым мерам», сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.
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Бышовец: «Динамо» претендует на чемпионство наряду с «Зенитом» и «Краснодаром»
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о чемпионских амбициях «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«СберМаркет» и РЖД сообщили, что их приложения недоступны в App Store
«СберМаркет» и РЖД сообщили, что их приложения стали недоступны в App Store.
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В доме в Волжском Волгоградской области произошёл взрыв газа
Взрыв бытового газа произошёл в доме в городе Волжский Волгоградской области.
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Осуждённая за фейки о ВС России художница Скочиленко обжаловала приговор
Осуждённая за фейки о российской армии художница Александра Скочиленко обжаловала приговор.
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Пивоваров: к Тюкавину был интерес со стороны «Зенита», это не секрет
Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что «Зенит» проявлял интерес к нападающему Константину Тюкавину.
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Тюкавин рассказал о желании поиграть в чемпионате Испании
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём желании попробовать силы в чемпионате Испании.
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Кудерметова заявила о завершении сотрудничества с тренером Турсуновым
Российская теннисистка Вероника Кудерметова приняла решение прекратить сотрудничество с тренером Дмитрием Турсуновым.
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ТАСС: пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили
Пожар на московском рынке «Садовод» потушили. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
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Убившую новорождённого в поезде мать приговорили к трём годам колонии
Мать, убившая младенца в поезде на МЦК, получила три года колонии.
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Politico: Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева
Венгрия подталкивает Европейский союз к «краю пропасти» из-за «враждебности» премьер-министра Виктора Орбана к Украине, пишут журналисты американской газеты Politico.
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Агент Тюкавина: Константин — лидер, и за ним тянутся молодые ребята
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о продлении контракт с его подопечным.
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Задержан арендатор хостела в Алма-Ате, в котором погибли 13 человек
Задержан арендатор хостела в Алма-Ате, где в результате пожара погибли 13 человек.
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Пивоваров: у Тюкавина достаточно лидерских качеств, чтобы стать капитаном «Динамо»
Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказал мнение, что нападающий Константин Тюкавин может стать капитаном клуба.
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Швейцария заблокировала около $8,8 млрд частных российских активов
Швейцария заблокировала около $8,8 млрд частных российских активов с февраля 2022 года.
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На Украине петиция о мобилизации депутатов собрала 23 тысячи подписей
На Украине петиция с предложением мобилизовать депутатов и чиновников собрала уже 23 тыс. подписей при необходимых 25 тыс., сообщает «СТРАНА.ua».
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Суды назначили 242 участникам беспорядков в Махачкале аресты и штрафы
Суды в Дагестане назначили административные аресты на срок до десяти суток, штрафы и обязательные работы 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.
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Тюкавин: ценю абсолютно каждый гол, забитый за «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём любимом голе за клуб.
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Эндокринолог Поляков: критически важно поддерживать нормальный вес
Врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что в России со следующего года запустят программу по борьбе с ожирением у подростков.
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Пивоваров заявил, что в контракте Тюкавина с «Динамо» нет отступных для клубов РПЛ
Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в контракте нападающего команды Константина Тюкавина нет отступных для российских клубов.
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Брат главы больницы «Аль-Шифа» назвал США ответственными за убийства палестинцев
Двоюродный брат задержанного директора госпиталя «Аль-Шифа» в секторе Газа назвал администрацию Джо Байдена ответственной за убийства мирных жителей в анклаве. По его мнению, власти Израиля стали орудием США в регионе.
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МВД: подозреваемые в похищении девочки в Калужской области задержаны
Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области.
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Посол: Венесуэла ожидает, что Мадуро посетит Россию в декабре
Венесуэльский посол в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может посетить Россию в декабре.
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Тюкавин: рад, что соглашение с родным клубом продлено
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал продление контракта с клубом.
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Пивоваров: не было никаких сомнений, что Тюкавин продлит контракт с «Динамо»
Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.
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Эрдоган: Турция готова принять ответственность для урегулирования в Газе
Турция готова взять на себя любую ответственность для урегулирования кризиса в Газе, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Два матча 18-го тура РПЛ могут быть перенесены из-за морозов
Стало известно, что два матча чемпионата России по футболу могут быть перенесены из-за погодных условий.
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В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за недовольным покупателем
В Москве продавец из киоска шаурмы устроил погоню с ножом за покупателем, который остался недоволен едой, сообщили в пресс-службе полиции.
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Суд в Самаре рассмотрит ходатайство следствия об аресте певца Шарлота
Кировский районный суд Самары намерен 2 декабря рассмотреть ходатайство следствия об аресте певца Эдуарда Шарлота.