WION: Китай впервые раскрыл подробности своей учебной системы «космических войн»

Китайские эксперты впервые рассказали об особенностях обучающей системы, которая используется для игровых тренировок и подготовки кадров на случай будущих военных действий в космическом пространстве. И хотя официально Китай выступает против космических войн, активность США в освоении этой сферы также побуждает китайских военных разрабатывать меры противодействия, передаёт WION.
Китай выводит современную войну на новый уровень, и даже за пределы Земли! Мы говорим сейчас о космических боях: китайские учёные представили игровую систему «космических войн» для обучения проведению военных операций.
Хотя официально китайское правительство занимает позицию, направленную против военных действий в космосе, эта новая система должна помочь сформировать лучшие навыки у космических воинов и их командиров. Давайте разберёмся, что представляют собой эти китайские методики.
Итак, данная система, разработанная Оборонным научно-техническим университетом НОАК в Чанше, способна смоделировать и предвидеть, как будет выглядеть процесс космического боя. Система уже доказала свою ценность, помогая стране развивать секретную космическую миссию.
Более 400 курсантов недавно приняли участие в знаковых «космических сражениях», которые продолжались на протяжении двух месяцев начиная с сентября. Участники программы говорят, что участие в этой имитации космических сражений не только помогло им улучшить боеготовность, но и обеспечило возможность испытать множество новых видов оружия из первых рук.
Одной из ключевых характеристик этой игры является то, что благодаря программе в рабочем интерфейсе Землю можно сделать «прозрачной». Это означает, что игроки в Восточном полушарии могут в реальном времени чётко видеть, как развивается ситуация в Западном полушарии.
А сейчас разработчики этой системы также столкнулись с рядом сложных задач, включая секретность в отношении разработок космических вооружений, а также тот факт, что космическая битва в реальности до сих пор ещё никогда не происходила. Смоделировать все тонкости космической войны также было довольно сложно.
Китай при этом заявляет, что его подготовка к космическим войнам осуществляется в ответ на действия Соединённых Штатов. США стали первой в мире страной, создавшей Космические силы.
Вооружённые силы США также используют различные системы военных игр для разработки стратегий и обучения военнослужащих. Американская система Space Wargaming Analysis Tool (SWAT) включает и космическое вооружение. Более того, Космические силы США проводят разработку и практическое внедрение самой передовой игровой системы в сфере космической войны.
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