WT: «Ослепят и оглушат нашу армию в случае войны» — Пентагон предупредил конгресс о растущем космическом арсенале Пекина

Китайские военные в усиленном темпе создают обширный арсенал космического оружия, включая сложные противоспутниковые ракеты, лазеры, глушители, орбитальные роботы-убийцы и киберинструменты, предназначенные для того, чтобы «ослепить и оглушить» армию США в будущей войне, предупреждают в Пентагоне. Об этом говорится в последнем годовом отчёте американского военного ведомства конгрессу, опубликованном во вторник, сообщает The Washington Times.

«Армия КНР продолжает приобретать и развивать ряд противокосмических средств и связанных с ними технологий, включая кинетические ракеты, наземные лазеры и орбитальные космические роботы, а также расширяет возможности космического наблюдения, которые могут контролировать объекты в космосе в пределах их поля зрения и активировать противокосмические действия», — говорится в 195-страничном отчёте. В докладе отмечается, что космические силы Китая и связанные с ними элементы поддержки продолжают «быстро развиваться», пишет The Washington Times.

В отчёте Пентагона, основанном на данных Агентства военной разведки США, впервые сообщается, что Китай работает над созданием космического оружия, способного атаковать вражеские цели на поверхности Земли. «По крайней мере с 2006 года научное сообщество Китая, связанное с правительством, начало исследовать аспекты аэрокосмической техники, связанные с кинетическим оружием космического базирования — обычно такой вид оружия применяется для поражения наземных, морских или воздушных целей с орбиты», — говорится в отчёте.

Стрелять из космоса технологически сложно по причине расстояния и входа в атмосферу. Разработка такого оружия включает исследования методов входа в атмосферу, разделения полезной нагрузки, средств доставки и переходных орбит для целей наведения. Похоже, что это исследование стоит за беспрецедентным испытанием в июле 2021 года первой китайской «системы фракционной орбитальной бомбардировки», или FOBS. Испытания включали запуск межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым планирующим аппаратом из Китая, которая преодолела около 24 800 миль и находилась в космосе более 100 минут. В отчёте Пентагона испытания FOBS названы самыми продолжительными из всех китайских систем вооружения для наземных атак на сегодняшний день. Как отмечает издание, Советский Союз проводил разработку ударного оружия FOBS в 1980-х годах, однако у Соединённых Штатов нет аналогичной системы стратегического оружия.

Китайские военные развернули противоспутниковую ракетную систему (ASAT), которая может поражать все спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите на расстоянии около 1200 миль или ниже в космосе. В военных учениях китайская армия регулярно использует ракеты наземного базирования с целью поражения вражеских спутников. Китайские военные также работают над новыми противоспутниковыми ракетами, которые могут атаковать стратегические спутники на геосинхронной орбите или в космосе на расстоянии 22 236 миль. На этой высоте развёрнуто большинство военных и разведывательных спутников, пишет The Washington Times.

В отчёте также отмечается разрушительное испытание противоспутниковой ракеты Китая против своего метеорологического спутника в 2007 году, в результате которого образовалось более 3 тыс. опасных обломков, большинство из которых будут находиться на орбите в течение десятилетий.

В дополнение к ракетам китайские военные строят сложные роботизированные спутники космического базирования для проверки и ремонта других спутников, которые могут использоваться и для их поражения. В прошлом году армия КНР запустила несколько аппаратов для очистки околоземной орбиты от мусора. По данным отчёта, китайские военные также запустили маневрирующий спутник с роботом-манипулятором, который может использоваться для захвата, повреждения или уничтожения орбитальных спутников, сообщает The Washington Times.

Для поддержки своих средств ведения космической войны Китай также создал систему датчиков космического наблюдения, которые могут искать, отслеживать и нацеливать спутники, включая различные телескопы, радары и другие датчики. Такая аппаратура может быть использована для наведения противоспутниковых ракет или спутников-убийц на спутники США или их союзников, отмечает The Washington Times.

Ещё один важный элемент арсенала космической войны китайской армии — средства радиоэлектронной борьбы. Китайские военные учения обычно включают в себя подавление нескольких типов космических средств связи, радиолокационных систем и GPS-навигации, которые являются ключевыми для передвижения американской военной техники и наведения высокоточного оружия. За последние 20 лет китайцы также разработали и поставили на вооружение боевые лазеры разного уровня мощности, которые могут ослеплять или уничтожать электронно-оптические спутники. По прогнозам американских военных, к середине-концу 2020-х годов Китай может развернуть более мощные системы, которые «распространят угрозу на конструкции неоптических спутников», пишет The Washington Times.

«Армия КНР ожидает, что космос будет играть важную роль в будущих конфликтах, позволяя наносить высокоточные удары на большие расстояния и лишать другие армии возможности использования воздушных команд, управления, связи, компьютеров, систем разведки, наблюдения и рекогносцировки (C4ISR)», — говорится в докладе военного ведомства США. Как отмечается в материале, арсенал космических войск Китая предназначен для предотвращения использования Соединёнными Штатами космоса, что является ключевым стратегическим преимуществом для американских военных во время кризиса или конфликта, резюмирует The Washington Times.