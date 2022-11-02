Breaking Defense: США решили не раскрывать данные Стратегического анализа ситуации в космосе

США подготовили Стратегический анализ ситуации в космическом пространстве, но решили, что не будут его обнародовать, несмотря на наличие несекретной версии, пишет Breaking Defense. Это решение вызвало у многих непонимание: эффективное устрашение и сдерживание России и Китая в космосе невозможно, если они не узнают о том, на что в этой сфере способны США.

США составили Стратегический анализ ситуации в космическом пространстве, однако администрация Байдена решила не публиковать его несекретную версию — несмотря на то, что другие подобные отчёты Пентагона ещё недавно обнародовались, а должностные лица в космической отрасли требуют большей открытости в том, что касается открытости космических операций, пишет Breaking Defense.

В ответ на вопросы о статусе отчёта представитель Пентагона подтвердил, что обзор был подписан министром обороны Ллойдом Остином и директором национальной разведки Аврил Хейнс и передан в Белый дом. Документ призван оценить ряд космических вопросов, включая баланс наступательных и оборонительных космических возможностей, имеющихся в распоряжении США. В начале этого года советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан поручил подготовить этот документ.

Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение в ходе анализа, была давняя попытка Пентагона разрушить стену секретности, которая долгое время окружала космическое пространство в плане национальной безопасности. Отсутствие несекретной версии также контрастирует с тем фактом, что Пентагон только в четверг опубликовал несекретные части Анализа ядерной политики и Анализа противоракетной обороны, оба из которых делали акцент на возросшие китайские и российские угрозы, отмечает издание.

Кроме того, этот шаг противоречит и недавно опубликованной несекретной версии Стратегии национальной обороны, которая включает новый раздел, посвящённый использованию информации как в качестве сдерживающего фактора, так и в качестве средства, позволяющего избежать разжигания конфликта во время кризисов.

«Сдерживание частично зависит от понимания конкурентами намерений и возможностей США», — говорится в тексте Стратегии национальной обороны. Соответственно, необходимо «стремиться избегать неосознанного подталкивания конкурентов к агрессии». «Для укрепления сдерживания, а также управления рисками эскалации», Пентагон намерен «развивать свою способность действовать в информационной сфере — например, работая над обеспечением эффективной передачи сообщений».

«Я не удивлена, что они не выпускают несекретную версию Стратегического анализа ситуации в космическом пространстве, — заявила Виктория Сэмсон из Secure World Foundation. — Старые привычки умирают с трудом, и большая часть космоса рефлекторно засекречена». При этом она подчеркнула, что очень трудно делать стратегические сообщения, когда политические документы засекречены.

Высшее военное руководство США уже несколько лет ведёт как внутреннюю, так и внешнюю кампанию по снижению секретности, связанной с оценкой космических угроз и космических возможностей страны, а также с ограничениями по безопасности, которые делают чрезвычайно трудным обмен технологиями и требованиями с промышленностью и дружественными национальными правительствами, пишет Breaking Defense.

В последние годы военные руководители добились прогресса в продвижении в публичное поле большего объёма информации об анализе угроз, особенно в отношении растущего китайского и российского космического потенциала. А военная спецоперация России на Украине ускорила и укрепила эту тенденцию, включая расширение возможностей Пентагона и разведывательного сообщества обмениваться информацией с союзниками и странами-партнёрами.

«В ходе нынешнего кризиса с Россией на Украине я убедился в том, что Соединённые Штаты и их институты способны быстро меняться и адаптироваться, когда в этом возникает острая необходимость», — сказал заместитель командующего космическими силами США генерал Д. Т. Томпсон. В то же время он посетовал на отсутствие прогресса в преодолении многоуровневой бюрократической волокиты, связанной с обеспечением безопасности при обмене технологиями с промышленностью, несмотря на продолжающиеся усилия по «упорядочению» и «нормализации» этого процесса.

«Безопасность остаётся, вероятно, одной из наших самых больших проблем. И одной из тех, которые мы можем изменить, но бюрократическая инерция не позволяет нам это сделать, — сказал Томпсон. — Я также скажу, что это не первая наша попытка сделать это, и мы не добились успеха».

Наконец, несмотря на всё мощное военное лоббирование как на публике, так и за кулисами, наступательный космический потенциал вооружённых сил США, способный создать угрозу для китайских и российских орбитальных средств, остаётся надёжно засекреченным. Это ограничивает способность правительства США сдерживать обе страны и других потенциальных противников от развёртывания и использования противокосмического оружия против спутников США и их союзников.

«Если мы хотим, чтобы сдерживание было эффективным, необходимы три вещи: 1. возможности 2. достоверные угрозы в сознании противника и 3. желание донести первые два пункта, — сказал бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен в интервью Breaking Defense. — Вы не сможете сдержать противника с помощью секретных возможностей, если не сообщите, каковы они».

Даже коммерческие спутниковые системы США всё больше подвергаются угрозе со стороны Китая и особенно России — учитывая поддержку, оказываемую американскими фирмами дистанционного зондирования и связи украинскому правительству в его продолжающейся войне против России, уверяет издание.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что «любая атака на инфраструктуру США будет встречена соответствующим образом» и что Вашингтон «привлечёт Россию к ответственности за любую такую атаку, если она произойдёт».

Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила: «Мы будем использовать все средства для изучения, сдерживания и привлечения России к ответственности за любые подобные нападения. Разумеется, я не собираюсь излагать их здесь, публично. Но мы выразились предельно ясно».

Однако что это означает в отношении того, могут ли США воевать в космосе, и когда и как они на это способны, остаётся неопределённым — для России, Китая и, что немаловажно, для американской общественности, заключает Breaking Defense.