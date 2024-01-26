Bloomberg: в США заявили об угрозе американским спутникам со стороны космических средств России и Китая

Китай и Россия могут использовать свои спутники, изначально предназначенные для починки космических аппаратов, как оружие против США, сообщает Bloomberg со ссылкой на новый доклад Космических сил Соединённых штатов. Спутники могут использоваться для отслеживания военной техники на земле, зондирования, блокировки коммуникации и глушения спутниковой связи. При этом их «двойное назначение» усложняет обнаружение подобных аппаратов.

Спутники, которые Китай и Россия запустили для починки своих космических аппаратов, могут оказаться угрозой для США, сообщает Bloomberg со ссылкой на новый доклад Космических сил Соединённых штатов.

Двойное назначение некоторых космических аппаратов, таких как китайские спутники Shijian 17 и 21, «делает противокосмические испытания или враждебную деятельность трудно обнаруживаемой», — говорится в докладе Космических сил США от 2019 года.

Эти аппараты могут использоваться для того, чтобы уничтожать космическую технику противника, глушить спутниковую связь, отслеживать, зондировать. Китай вообще разрабатывает лазер, который сможет «ослеплять» американские спутники. При этом в докладе не упоминается, что США имеют схожие, в основном «наступательные», технологии.

Также стоить отметить тот прогресс, которого добились Москва и Пекин в модернизации своей космической программы, отмечает издание. Например, китайский Shijian-17 оснащен «роботизированной рукой для захвата других спутников», а Россия «располагает одними из самых мощных в мире индивидуальных спутников дистанционного зондирования».

США для борьбы с потенциальной угрозой провели первый запуск новой группы спутников «раннего предупреждения», получившей название «Silent Barker».