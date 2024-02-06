Макгрегор: прошло то время, когда США могли безнаказанно бомбить другие страны

В Вашингтоне всячески подталкивают страну к полномасштабной войне с Ираном, полагая, что Америка легко победит. Поэтому США находятся на пути вооружённого конфликта с Ираном, подобного вьетнамскому, заявил полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis. Однако времена изменились, и американцы уже не смогут безнаказанно бомбить другую страну. Иран хорошо подготовлен, да и Россия не останется в стороне и поможет Тегерану.

Итак, вот что он (президент Джонсон. — ИноТВ) решил сделать. Он решил усилить американскую военную мощь в регионе, чтобы добиться мира под дулом пистолета, но это не очень-то хорошо закончилось. И это настолько поразительно схоже с тем, что происходит сейчас.

Потому что столько людей говорят: «Нет, мы не можем вывести наши войска из Ирака и Сирии и убрать их, чтобы они больше не были целью этих группировок. Мы должны задействовать ещё больше сил, потому что в противном случае мы будем отступать, и тогда создастся весь этот вакуум и прочая чепуха».

Но видите ли вы какие-либо основания полагать, что этот аргумент сработает на этот раз, если это не сработало во Вьетнаме или в любых других случаях, когда это пробовали?

ДУГЛАС МАККРЕГОР, полковник США в отставке: Ну, конечно, нет. И я снова думаю, что есть люди, вроде Джека Кина, которые уверены, что это приведёт к полномасштабной войне между Ираном и Соединёнными Штатами. И он, скорее всего, полагает, что в этом случае мы можем легко победить.

Мы и во Вьетнаме так же думали. А потом выяснилось, что мы ошибались. Мы бомбили, и бомбили, и бомбили задолго до того, как ввели наземные войска. А потом продолжали бомбить на протяжении всей войны, считая, что это изменит поведение. Что это повлияет на мышление людей. Но этого не произошло.

То же самое происходит и сейчас. И я думаю… Справедливо будет сказать, что мы находимся на пути к войне с Ираном, подобном вьетнамскому. Но разница, разумеется, в том, что Иран вообще-то лучше подготовлен по многим параметрам к противостоянию нашей воздушной и военно-морской силе, чем это было в случае с Вьетнамом.

Вы знаете, у них же арсенал из тысяч ракет. И большинство из них — баллистические ракеты для театра военных действий, тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотные системы, которые мы называем дронами. Теперь сюда также входят гиперзвуковые ракеты китайского производства, которые продали иранцам.

Гиперзвуковую ракету, как мы обнаружили, практически невозможно остановить, и она наносит удар с предельной точностью. Я бы ожидал, что все наши корабли, которые являются надводными кораблями, и, конечно, любой самолёт, который залетит в этот район, будут подвергнуты обстрелу.

Конечно, их противовоздушная оборона не так хороша, как российская ПВО сегодня на востоке Украины, но они всё ещё хороши, и они всё ещё российские по своему характеру, и я бы ожидал, что они нанесут нам определённый ущерб, если мы попытаемся нарушить воздушное пространство Ирана. Что в конечном счёте, я уверен, мы и сделаем.

Но в то же время возможность нанести ответный удар… Вот чего, похоже, мы никак не поймём. Судя по всему, есть такое мнение, что война — нечто одностороннее. Ну вроде как мы бомбим безнаказанно, и ничего не происходит. Те дни давно в прошлом.

А мы ещё даже не начали обсуждать высокую вероятность того, что русские сделают всё от них зависящее, чтобы поддержать Иран. Они уж точно не позволят его разрушить.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2024 года.