Макгрегор: прошло то время, когда США могли безнаказанно бомбить другие страны
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым российским Ил-76.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Американский журналист Такер Карлсон признал, что не в первый раз предпринимает попытку встречи с российским президентом Владимиром Путиным, так как прежде ей всячески препятствовали американские власти.
Турецкая компания Baykar рассказала о строительстве завода по производству беспилотников в Киеве.
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев после товарищеского матча с армянским «Ноа» заявил, что футболисты петербургской команды на вторых сборах в Катаре лучше справляются с нагрузками по сравнению с первым тренировочным лагерем в Абу-Даби (ОАЭ).
Цель и время удара украинских военных по пекарне в Лисичанске были выбраны не случайно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов заявили, что на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске пытаются показать свой максимум.
Удары российской армии в основном приходятся на сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, заявила, что у неё достаточно мотивации выступать в условиях изоляции российского спорта.
США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому Ил-76 в Белгородской области, у Российской Федерации есть неопровержимые доказательства применения ракетного комплекса Patriot, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Американские сенаторы поддержали кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность первого замглавы Госдепартамента вместо Виктории Нуланд.
Политик Борис Надеждин признал, что в подписях, сданных в ЦИК для его регистрации на выборах президента, много брака. Об этом он заявил в беседе с работниками своего штаба. Видео встречи оказалось в распоряжении RT.
За убийствами военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы стояла Служба безопасности Украины. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в СБУ.
Стала известна сумма призового фонда титульного поединка в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» между россиянином Шарабутдином Атаевым и азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стоит за приглашением эсэсовца Ярослава Гуньки в канадский парламент в сентябре прошлого года, заявило посольство России в Оттаве.
Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате падения вертолёта. Об этом сообщила газета La Nación.
Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов одержали победу в ритм-танце на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров 2024 года в Саранске.
Президент США Джо Байден пока не готов рассматривать принятие отдельного закона, который позволил бы начать военные поставки Украине или Израилю.
«Реал Сосьедад» опубликовал стартовый состав на полуфинальный матч Кубка Испании по футболу с «Мальоркой».
RT опубликовал видео удара российских войск по позициям ВСУ в районе Работина Запорожской области.
RT Arabic совместно с посольством России в Египте представил премьерный показ своего документального фильма «Возвращение», приуроченного к 80-летней годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Каиром.
Американский журналист Такер Карлсон будет добиваться проведения интервью с Владимиром Зеленским, потому что все предыдущие интервью с ним в американских СМИ «являются не журналистикой, а государственной пропагандой».
Центральный защитник сборной Туниса по футболу Надер Гандри продолжит карьеру в грозненском «Ахмате».
Украине без финансовой и военной помощи Соединённых Штатов придётся принять российские условия урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении газеты The New York Times.
Московское «Динамо» на своём льду нанесло поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что владелец X (бывший Twitter) Илон Маск пообещал не блокировать предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавил каталонский клуб.
Президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа ответственным за то, что законопроекты о выделении помощи Украине и обеспечении безопасности границы не принимаются конгрессом.
Американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что прибыл в Россию для того, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина.
Украина оказалась в отчаянном положении на фронте в связи с натиском войск России в зоне спецоперации, утверждает президент США Джо Байден. На выступление перед журналистами глава Белого дома пришёл со значком в виде украинского флага и надел «украинский галстук».
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Спартакиаду сильнейших главным стартом сезона.
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о нападающем «Авангарда» Риде Буше.
Украинские войска семью дронами атаковали село Каменка в Херсонской области, пострадавших нет. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате, считает американский президент Джо Байден.
Глеб Гончаров, выступающий в танцах на льду с Анной Румак, рассказал, почему на юниорском чемпионате России в Саранске пара выступала под композицию британской группы Depeche Mode.
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о работе «Зенита» на трансферном рынке зимой.
В палестинском движении ХАМАС позитивно оценили проект соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа.
С начала запуска программы «Пушкинская карта» в Крыму молодёжь приобрела 100 тыс. билетов в 22 республиканских учреждения, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.
Форвард «Рубина» Джоэль Фамейе может продолжить карьеру в «Балтике».
Республиканская Масленица состоится 10 марта в Камбарке, заявил министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров.
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вернётся на учебно-тренировочный сбор армейской команды.
Украинский боксёр Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри.
Республиканский праздник Сабантуй состоится 23 июня в Глазове, он будет приурочен к Году семьи.
Власти Эквадора предоставили документы для пересмотра ограничений на ввоз в Россию своих бананов. Об этом сообщила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия.
В Оренбургской области запустят девять субсидируемых авиамаршрутов в 2024 году, заявил губернатор Денис Паслер.
Владимир Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род войск, который будет специализироваться на использовании беспилотников.
Петербургский СКА установил антирекорд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о физической форме Сергея Устюгова.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в ближайшие две недели курс доллара может составить 90,5—91,5 рубля.