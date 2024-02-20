АР: задержка помощи США Украине подчёркивает нежелание республиканцев противостоять России

Среди Республиканской партии всё больше растёт число противников помощи Украине — сегодня именно из-за них Киев не может получить дополнительную помощь в решающий момент войны, пишет Associated Press. Республиканцы не видят смысла тратить деньги на чужую страну и принимают сторону «внешнеполитического реализма», не желая конфронтировать с Россией.
Республиканцы в США уже который месяц упорно продолжают блокировать помощь Украине, несмотря на то, что без американской поддержки Киев терпит очевидное поражение. Как утверждает Associated Press, главный аргумент республиканцев, который заключается в том, что «российского президента невозможно остановить, поэтому нет смысла использовать против него доллары американских налогоплательщиков», знаменует собой новый этап в «растущем признании США российского экспансионизма в эпоху Дональда Трампа».
С тех пор как Трамп победил на президентских выборах США в 2016 году, Республиканская партия смягчила свою позицию в отношении России. Основная причина состоит в том, что Путин выступает в качестве международного защитника консервативных христианских ценностей, а члены Республиканской партии всё более скептически относятся к зарубежным связям, объясняет издание.
При этом те, кто выступает против дополнительной помощи Украине, не приемлют обвинений в том, что они играют на руку Путину. Республиканцы утверждают, что смотрят на ситуацию с другой стороны: а стоит ли вообще тратить деньги на помощь чужой стране? По словам конгрессмена Мэтта Гетца, ведущего противника помощи Украине в палате представителей, такое движение можно считать «сменой поколений в партии, уходящей от неоконсерватизма в сторону внешнеполитического реализма».
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