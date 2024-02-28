Слова и действия Запада в отношении украинского конфликта не имеют никакого смысла для тех, кто знает историю и реальные факты, заявил экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру. Ещё с 2008 года Россия предупреждала США о том, что включение Украины в состав НАТО Москва воспримет как прямую угрозу — однако годы просьб и предупреждений Запад решил проигнорировать, а конфликт назвать «неспровоцированным».

Нынешний глава ЦРУ Билл Бёрнс докладывал из Москвы, когда был там послом. И стоить добавить ещё одно маленькое уточнение: дата событий — 1 февраля 2008 года. Итак, вернёмся в прошлое. Новый, относительно новый министр иностранных дел России Сергей Лавров только что занял свой пост. Он, кстати, всё ещё министр иностранных дел. До него доходят слухи о том, что на следующем саммите НАТО Украина и Грузия будут включены в НАТО, их собираются сделать странами-членами. И тогда он вызывает к себе Бёрнса: «Позовите сюда посла».

Бёрнс приходит и ему говорят: «Мистер Бёрнс! Вы знаете, что значит «нет»?» Бёрнс отвечает: «Да, это значит «нет». «Что ж, для нас это граница дозволенного. Вы понимаете, что такое границы дозволенного? Членство в НАТО для Украины и Грузии — это граница дозволенного. Нет — значит нет. Если это произойдёт, то на Украине, вероятно, начнётся гражданская война, и нам, русским, придётся решать, нужно ли нам вмешиваться. Мы не хотим, чтобы это произошло. Так что передайте своим людям: нет — значит нет».

Бёрнс в то время действовал довольно прямолинейно. Он даже сказал в одном из комментариев: «Мисс госсекретарь Кондолиза Райс, знаете, каждая страна имеет право на собственные стратегические интересы. И мы знаем, что это не только нервная реакция — русские действительно беспокоятся за своё географическое стратегическое положение». В общем, этот парень действовал не только безопасно, но и прямо. Более того, он даже готов был её обидеть, потому что она работала на Чейни.

Итак, вот что происходит дальше. Это было 1 февраля 2008 года. В следующем году Бушу и Чейни уходить в закат. Что они собираются сделать? «А, поставим Украину и Грузию в очередь на вступление в НАТО, а с последствиями пусть разбирается кто-нибудь другой!» И вот они убеждают Ангелу Меркель и Франсуа Олланда, президента Франции: «Мы скажем, что пригласим их, но по факту этого не произойдёт. А там уже все и забудут». И те неохотно соглашаются. И вот на саммите в Бухаресте 3 апреля 2008 года, два месяца спустя, была принята декларация, которая гласила: «Украина и Грузия станут членами НАТО».

Я представляю, как посол Билл Бёрнс был разочарован тем, что никто не прислушался к его советам. Но теперь он стал главой ЦРУ. И как только началась специальная военная операция против Украины, несмотря на все те слова, которые ему говорили русские, все эти вещи, которые он включил в свои мемуары, он сразу же сказал: «Это было неспровоцированно».

Неспровоцированно! Ни с того ни с сего! Русские пытаются захватить Украину, и, как сказал за ним сам президент, не только Украину! Сейчас они разберутся с Украиной, Польшей, Прибалтикой, и не успеем оглянуться, как они окажутся у Ла-Манша. Я хочу сказать, что эти парни — идиоты. В общем, может быть, я слишком много разглагольствую на эту тему, но всё так очевидно, когда знаешь реальные факты.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2024 года.