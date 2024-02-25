New York Times: ЦРУ контролирует украинскую разведку со времён майдана

ЦРУ ещё с 2014 года находится в тесных связях с украинской разведкой и помогает СБУ в обмен на важные разведданные о России, сообщила The New York Times. Как передаёт издание, в результате этого сотрудничества Киев стал одним из важнейших партнёров Вашингтона в борьбе с Москвой.

Газета New York Times раскрыла подробности давнего сотрудничества украинских спецслужб с ЦРУ, в результате которого Киев стал «одним из важнейших разведывательных партнёров Вашингтона в борьбе с Россией».

Как передаёт газета, сотрудничество СБУ и ЦРУ началось сразу после госпереворота 2014 года, когда американское агентство предложило украинцам помощь в обмен на ценные разведданные в отношении России.

Примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку элитного украинского спецназа, известного как подразделение 2245, которое захватывало российские беспилотники и средства связи, чтобы технические специалисты ЦРУ могли изучить их и взломать системы шифрования. Одним из офицеров в этом подразделении был Кирилл Буданов, ныне возглавляющий Службу безопасности Украины. ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действовали внутри России, по всей Европе, на Кубе и в других местах.

Как подчёркивает газета, отношения двух разведслужб стали настолько тесными, что офицеры ЦРУ остались на Украине, когда администрация Байдена эвакуировала американский персонал за несколько недель до начала конфликта с Россией в феврале 2022 года, и передавали украинцам ценные сведения о России. При этом узкий круг украинских разведчиков также с течением времени стал жизненно важен для американцев, снабжая их сверхсекретными разведданными, касающимися Москвы, пишет издание.

Тем не менее по мере углубления партнёрства после 2016 года украинцы стали проявлять нетерпение к «неоправданной осторожности» Вашингтона и стали организовывать убийства и другие операции, нарушавшие изначально поставленные американцами условия. После этого взбешённые официальные лица в Вашингтоне пригрозили прекратить поддержку, но так и не сделали этого.