Reuters: ЦРУ попыталось вербовать россиян через американскую соцсеть
Центральное разведывательное управление США выпустило агитационный ролик на русском языке. В нём ведомство пытается убедить сотрудников российской разведки перейти на другую сторону и работать в качестве двойных агентов Вашингтона, пишет Reuters.
При этом он иронично предположил, что американская спецслужба совершила ошибку. «Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране «ВКонтакте» гораздо популярнее, чем запрещённая X, и аудитория «ВКонтакте» гораздо больше», — подчеркнул Песков.
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