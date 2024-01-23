Reuters: ЦРУ попыталось вербовать россиян через американскую соцсеть

Американское Центральное разведывательное управление опубликовало в соцсетях агитационный ролик на русском языке. В нём ведомство взывает к «патриотизму» сотрудников российских спецслужб и пытается убедить их предать Родину, пишет Reuters.

Центральное разведывательное управление США выпустило агитационный ролик на русском языке. В нём ведомство пытается убедить сотрудников российской разведки перейти на другую сторону и работать в качестве двойных агентов Вашингтона, пишет Reuters.

Видео, опубликованное на официальной странице ЦРУ в X, пытается апеллировать к «патриотичным» сотрудникам спецслужб Москвы. Авторы пытаются убедить зрителя, что российская элита коррумпирована, а армия имеет проблемы с вооружением и снабжением, поясняет агентство.

«Возможно, окружающие не хотят слышать правду. Но мы хотим. Вы не бессильны», — говорится в очередном вербовочном видео ЦРУ, после чего следуют способы, как потенциальные предатели могут связаться с американской разведкой.

Российские власти отреагировали на видео. В Кремле назвали обвинения в видео о коррупции ложными и заверили, что вооружённые силы, участвующие в спецоперации, получают всё необходимое.

«На самом деле, это достаточно распространённая практика. Разведки разных стран мира очень часто привлекают средства массовой информации к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно и ежегодно это делает ЦРУ», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом он иронично предположил, что американская спецслужба совершила ошибку. «Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране «ВКонтакте» гораздо популярнее, чем запрещённая X, и аудитория «ВКонтакте» гораздо больше», — подчеркнул Песков.