Экс-аналитик ЦРУ: Блинкен и Байден «работают вслепую» — разведка поставляет им ложную информацию

Для того чтобы вступать в войну с хуситами, Байдену было бы неплохо получить достоверный анализ Национальной разведки — однако этого до сих пор не произошло, заявил экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Judging Freedom. После того как ЦРУ неоднократно предоставляло Белому дому недостоверную информацию касательно России и Ирана, правительство стало меньше полагаться на разведку, предпочитая «работать вслепую».

Мы только что нашли видео Эврил Хейнс, о котором говорил Рэй, где она утверждает, что у русских заканчиваются боеприпасы. Чтобы на секунду разрядить обстановку, давайте посмотрим его.

ЖУРНАЛИСТ: Как быстро Россия тратит свои военные запасы?

ЭВРИЛ ХЕЙНС, директор Национальной разведки США: Я не думаю, что сейчас смогу назвать вам точные цифры, но довольно быстро. И это действительно крайне необычно. Мы считаем, что на данном этапе они не в состоянии самостоятельно производить то, что расходуют. Так что это будет непростой задачей. Вот, почему они обращаются за боеприпасами к другим странам.

Мы отметили, что их высокоточные боеприпасы во многих отношениях расходуются довольно быстро. Запасы у них большие. Насколько жизнеспособны эти запасы, сколько их, что из этого они могут использовать в различных конфликтах — все эти вопросы мы тщательно изучаем вместе с нашими союзниками и партнёрами.

И это говорит главный сотрудник разведки правительства США, Рэй. Она нагло лжёт или просто не осведомлена?

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Я бы не сказал, что она лжёт. Вероятно, такую информацию ей передали люди, назначенные Биллом Бёрнсом и другими. И это просто ужасно.

Если вы собираетесь воевать с хуситами, должна быть осуществлена национальная разведывательная оценка, — это когда разных людей просят высказать мнение по поводу того, что с нами произойдёт на следующий день, если мы возьмёмся за хуситов. Этого не было проведено. И ничего подобного не осуществлялось с 2007 года, когда оценка дала неверную информацию, а именно: Иран не работает над созданием ядерного оружия с 2002 года и не собирается.

В общем, мы получили неправильную информацию, после чего влияние этих людей ослабло. И ни в случае с Афганистаном, ни с Ираком, ни с чем-либо другим к оценке Национальной разведки больше не прибегали, насколько я знаю. Так что Блинкен работает вслепую, как и Байден. Ларри, поправьте меня, если я ошибаюсь.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Всё верно. Я просто хотел добавить: на самом деле, полагаю, Эврил Хейнс действительно был предоставлен доклад разведки. Только в нём говорилось о состоянии США, а она подумала, что речь шла о России. Немного перепутала.

Дата выхода в эфир 20 января 2024 года.