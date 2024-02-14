Das Erste: немцы пожалели, что не прослушивали американцев в Афганистане

Когда в августе 2021 года неожиданный вывод американских войск из Афганистана спровоцировал хаос в Кабуле, немецкая служба разведки подверглась резкой критике, отмечает Das Erste. Тогда в BND задумались о том, не была бы Германия лучше готова к такому развитию событий, если бы прослушивала американских военных.

В 2021 году хаос в Кабуле, связанный со спешным выводом американских войск из Афганистана, вызвал ужас во всём мире, сообщает Das Erste. Ситуация стремительно ухудшалась. «Зелёную зону», особо охраняемую территорию города, где располагались несколько западных посольств, больше не защищали американские войска. США уже демонтировали охранную технику и, судя по всему, собирались уходить. Поэтому служба немецкой разведки BND немедленно рекомендовала своим сотрудникам и персоналу немецкого посольства эвакуироваться в кабульский аэропорт.

В то время немецкая служба внешней разведки подверглась резкой критике в Берлине. Почему BND не смогла предвидеть такое развитие событий? Именно тогда был поднят вопрос о том, стал бы внезапный вывод войск США настолько неожиданным, если бы американцев заранее прослушивали. Сотрудник отдела технической разведки BND буквально отметил это во внутреннем письме. Очень жёсткое ограничение возможностей разведки в отношении партнёров негативно сказалось на полной оценке ситуации.

Это взрывоопасное и противоречивое мнение до сих пор не было обнародовано: ведь шпионаж за странами и службами-партнёрами стал одним из самых скандальных аспектов разоблачений АНБ Эдварда Сноудена в 2013 году, когда стало известно, что американские спецслужбы, вероятно, годами прослушивали мобильный телефон Ангелы Меркель.

По всей видимости, в BND существовали разногласия по поводу того, могли ли более широкие меры по прослушиванию — при необходимости даже партнёров — привести к более точной оценке ситуации в Кабуле. Эта мера, возможно, была технически осуществима, но вряд ли была бы политически приемлемой.

В ответ на запрос BND не захотела комментировать факты этого дела, а её представитель отметил, что служба «принципиально не даёт публичных комментариев по вопросам, касающимся каких-либо результатов разведки или деятельности».