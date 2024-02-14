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NYPost: ради «антироссийского скандала» ЦРУ шпионило за сторонниками Трампа

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Американское разведсообщество в преддверии президентских выборов 2016 года просило своих партнёров из альянса «Пять глаз» следить за 26 соратниками Трампа, сообщает New York Post со ссылкой на новый материал независимых журналистов. При этом, как отмечается в статье, американское законодательство категорически запрещает слежку за гражданами США без санкции суда.
NYPost: ради «антироссийского скандала» ЦРУ шпионило за сторонниками Трампа
AP

Разведсообщество США обращалось к иностранным разведкам с просьбой следить за 26 соратниками Дональда Трампа в преддверии президентских выборов 2016 года, сообщает The New York Post со ссылкой на совместный материал независимых журналистов Майкла Шелленбергера, Мэтта Тайбби и Алекса Гутентага. Всё это в результате привело к обвинениям предвыборного штаба Трампа в сговоре с Россией.

В частности, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан обратился с данной просьбой к партнёрам США по так называемому разведывательному альянсу «Пять глаз», в который входят Соединённые Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Разведсообщество США «идентифицировало» 26 соратников Трампа «как людей, на которых можно «наткнуться», с которыми можно вступить в контакт или же которыми можно манипулировать», сообщил журналистам один осведомлённый источник.

Как поясняется в статье, под «наткнуться» понимается ситуация, когда для встречи с интересующим вас объектом придумывается причина с целью развития отношений, которые могут привести к получению разведданных.

«Они были объектами нашей собственной разведки и правоохранительных органов — объектами для сбора данных и дезинформации», — заявил журналистам источник.

При этом в статье отмечается, что американское законодательство категорически запрещает осуществлять слежку за гражданами США без санкции суда.

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New York Post США Северная Америка
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