MSNBC: Украина намерена предложить России мир — но обсуждать его условия будут без Москвы

Зеленский заявил, что намерен представить России проект мирного договора на саммите в Женеве весной этого года — однако обсуждать условия и составлять план будут только Киев и его союзники. Кроме того, Зеленский признал крайне тяжёлое положение Украины, которое усугубляется задержкой помощи от иностранных союзников. Такой информацией поделился главный иностранный корреспондент NBC News Ричард Энгель, побывавший на пресс-конференции в Киеве.

У нас срочные новости. Новое послание от Владимира Зеленского о тяжёлой военной ситуации на Украине. Зеленский заявил, что надеется представить России проект мирного договора на саммите весной этого года. Эти слова прозвучали на конференции, приуроченной к двухлетней годовщине начала военного конфликта. Кроме того, Зеленский заявил, что в этой войне погибла 31 тысяча украинских солдат, что стало первой официальной цифрой за более чем год.

Сейчас со мной на связи главный иностранный корреспондент NBC News Ричард Энгель, а также бывший спецагент ФБР и аналитик по национальной безопасности MSNBC Клинт Уоттс. Джентльмены, я рада, что вы сегодня с нами. Итак, Ричард, что вы можете рассказать нам о том мирном плане, который планирует предложить Зеленский. Каково его послание к миру в то время, когда война вступает в свой третий год?

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ, главный иностранный корреспондент NBC News: Война действительно вступает в третий год, и прямо сейчас здесь, в Киеве, проходит большая конференция, организованная правительством. Они используют этот момент для перезапуска, для перезагрузки, как они сами это называют. Вчера Зеленский выступил перед украинским народом. Он говорил им, что они должны оставаться сильными, что они должны продолжать бороться, что они не должны сдаваться, как бы трудно им ни было. Он говорил о необходимости предоставлять солдатам больше времени на отдых и осуществлять более последовательную ротацию.

Сегодня же он скорее обращался к иностранным СМИ, пытаясь говорить с миром, потому что здесь они понимают, что Украина сейчас переживает кризис. Они начинают терять территории, им не хватает боеприпасов из США, оружие и снаряды задерживаются в конгрессе. Поэтому послание Зеленского звучало так: «Мы попытаемся использовать этот момент, чтобы изложить наше видение будущего». И частью этого видения оказался мирный план, о котором он рассказал.

По его словам, это двухэтапный процесс, в рамках которого весной в Женеве соберутся украинские официальные лица — Россия не будет приглашена на этот первый этап саммита, как они его здесь описывают, весной в Женеве. Это будет внутренняя встреча между Украиной и её союзниками с целью эффективно выработать условия. Они разделятся на комитеты и представят решение каждого пункта в том виде, в каком хотели бы его видеть.

Затем они коллективно представят этот документ российской стороне. Российская сторона изучит его и присоединится на втором этапе мирного саммита, чтобы выработать справедливые условия для окончания войны. В общем, это очень сложный процесс.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2024 года.