Германия и другие европейские страны отчаянно ищут, где закупить боеприпасы для Украины, сообщает Der Spiegel. К сожалению, по всему миру они сейчас в дефиците. При этом время работает против европейцев: если не поставить намного больше снарядов, украинские запасы будут исчерпаны не позднее июня.

Кристиан Фройдинг говорит об артиллерийских боеприпасах с нотками отчаяния, пишет Der Spiegel. Генерал бундесвера возглавляет штаб Украины в Министерстве обороны с начала конфликта и является главным закупщиком Германии, когда речь идёт о поставках оружия Киеву. В течение нескольких месяцев он был занят только одной темой: «Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру».

Перед правительствами европейских стран встал экзистенциальный вопрос: в состоянии ли они сами закупить необходимое оборонное оборудование без участия США? Результаты пока отрезвляют. «К сожалению, артиллерийские и зенитные боеприпасы не представлены в изобилии на полках магазинов по всему миру», — отмечает Фройдинг. Повсюду они в дефиците. В Министерстве обороны в Берлине каждый день ломают голову над новыми идеями о том, где ещё можно найти боеприпасы.

По данным французских правительственных кругов, европейцы уже закупают около 70% своего военного оборудования в США, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта зависимость увеличилась.

Вместо того чтобы обсуждать наступление, как это было в прошлом году, в Европе теперь говорят о том, когда можно ожидать прорыва и дальнейшего продвижения русских вглубь страны. Максимальная цель для Украины на 2024 год — оборона, считают европейцы. Но и для этого срочно потребуется больше снарядов на фронте.

Время работает против Европы: по данным спецслужб, украинские запасы будут исчерпаны не позднее июня, а возможно, и раньше, если не будет поставлено значительно больше.