Немецкие пацифисты выступили против дальнейших поставок оружия на Украину. На демонстрации во Франкфурте от правительства в Берлине потребовали «быть готовыми к миру, а не к войне», сделать больше для дипломатического решения конфликта на Украине. Frankfurter Allgemeine сообщает, что на мероприятие пришло меньше людей, чем ожидалось, и несколько украинок попытались его сорвать.

Противники поставки немецкого оружия на Украину провели во Франкфурте митинг во вторую годовщину начала конфликта. Организаторами выступили 20 политических и церковных групп, выступающих за мир. Frankfurter Allgemeine отмечает, что на демонстрацию пришло вдвое меньше людей, чем заявлялось, к тому же не обошлось без происшествий: несколько украинок попытались сорвать мероприятие, обвинив собравшихся в поддержке России, выкрикивая провокационные лозунги во время собрания.

Открыл собрание Томас Карл Швёрер из «Немецкого общества мира — объединённых противников воинской службы». «Сотни тысяч уже погибли в этой войне, другие тысячи не должны пасть жертвой». Газета сообщает, что Швёрер «требует более сильных дипломатических усилий со стороны федерального правительства» вместо текущего курса.

Требование к правительству в Берлине поддержала и Маргот Кессман из Совета Евангелической церкви Германии. Она заявила о «ползучей милитаризации общества» в Германии и осудила дискуссии об атомном оружии в распоряжении ЕС. «Она раскритиковала федерального министра обороны Бориса Писториуса за призывы быть способными к войне», указывает газета, её расстраивает, что немецкое общество проигнорировало высказывания Писториуса. «Мы хотим быть готовыми не к войне, а к миру», — цитирует Кессман Frankfurter Allgemeine.

«Все ярые сторонники поставок оружия сами не пойдут на войну, а будут удобно сидеть на диванах, изнеженные достатком», — продолжила Кессман, по её мнению, в Германии идёт организованная кампания по распространению порочащих сведений в отношении противников поставок оружия на Украину.

«Несмотря на мелкий дождь, демонстранты продержались почти два часа», — указывает немецкая газета. Многие собравшиеся объясняли, что имеют родственников как в России, так и на Украине, и не желают, чтобы семьи и дальше раскалывались. Некоторые собравшиеся выкрикивали обвинительные высказывания в адрес правительства. «Зелёные — это худшие разжигатели войны», — передаёт газета. В конце демонстрации участники положили бумажных журавликов на мокрый асфальт, образовав знак мира.