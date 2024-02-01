Deutschland Kurier Оригинал

Deutschland Kurier: Берлин «бряцает оружием» против России, чтобы отвлечь внимание от немецких протестов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Правительство Германии не устаёт подчёркивать угрозу военного столкновения с Россией. Колумнист Deutschland Kurier Геральд Грош эмоционально реагирует на это «бряцанье оружием» и считает, что правящая коалиция лишь пытается отвлечь внимание от продолжающихся протестов. После того как Берлину не удалось выставить протестующих фашистами, против которых надо всем объединиться, немецкие политики решили запугать немцев в надежде, что они забудут о «рецессии, энергетическом кризисе, бюджетной лжи, безработице, банкротстве предприятий».

ГЕРАЛЬД ГРОШ, колумнист портала Deutschland Kurier: «Германия должна подготовиться к войне против России»  так звучит новое послание политических командиров из Берлина. Потому что война против России, хотя бы подготовка к ней, сама по себе — отличный способ отвлечь от хаоса деструктивного правительства и его работы. В то время как «добрый Михель»* заворожённо смотрит на происходящее в мире, слушает бряцание оружия, погружается в страх и панику из-за российских ракет, направленных на Берлин, — он даже не замечает, как его собственное правительство разбомбило социальный мир, процветание и экономику. Бросание дымовых гранат — так называется стратегия, которую сейчас взяли на вооружение немецкие «светофорные человечки»**.

Когда на улицы Германии вышли сотни тысяч: фермеры, ремесленники и предприниматели, вышли в поля против правительства, то причудливое собрание более или менее неизвестных людей было стилизовано под Ванзейскую конференцию 2.0 — и готово, есть стратегия!

Теперь, когда освещение в СМИ «демонстраций против правых»*** не достигло своей цели и «добрый Михель» после «антифашистских недель», когда он мог чувствовать себя Софи Шолль и Штауффенбергом****, снова смотрит на свой кошелёк, инсценируется война против России — клеветническая комедия в нескольких действиях.

Факт в том, что Германии не нужно нападение русских, чтобы уничтожить себя. Не нужен Иван из Москвы, чтобы экономика Германии была в руинах. Это то, что уже делает наше собственное правительство, которое ежедневно энергично c кувалдой подходит к делу разрушения этого общества. Рецессия, энергетический кризис, бюджетная ложь, безработица, банкротство предприятий — для этого не нужен Владимир Путин, достаточно Олафа Шольца, Анналены Бербок и Кристиана Линднера. Бряцание оружием против Москвы происходит для того, чтобы отвлечь от собственного врага в овечьей шкуре. Для этого создают других врагов. Только народ видит безумие и выгонит правителей мокрыми тряпками с их постов.

Дата выхода в эфир 30 января 2024 года.

* «Добрый Михель» — немецкий аналог выражения «русский Ваня», собирательное представление о стереотипном немецком гражданине: простодушном, глуповатом, ограниченном и не интересующимся политикой на серьёзном уровне (прим. ИноТВ).

** Светофор — образное название правящей в Германии коалиции по цветам партий, входящих в коалицию: СДПГ — красный, СвДП — жёлтый, «Союз90/Зелёные» — зелёный; «светофорные человечки» — члены правительства Германии (прим. ИноТВ).

*** Поддержанные правительством протесты против партии «Альтернатива для Германии», обвинённой в фашизме (прим. ИноТВ).
 
**** Софи Шолль  участница немецкого антигитлеровского сопротивления; Клаус фон Штауффенберг  лидер «Заговора 20 июня» с целью убийства Адольфа Гитлера (прим. ИноТВ).

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Deutschland Kurier Германия Европа
теги
Альтернатива для Германии Анналена Бербок банкротство геополитика Германия демонстрация зеленые инфляция кризис Олаф Шольц правые протест рецессия Россия социал-демократы экономика экономический кризис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров