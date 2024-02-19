Международная 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходила в Германии с 16 по 18 февраля, сопровождалась массовыми демонстрациями протеста. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы призвать участников конференции отказаться от военного мышления и попытаться урегулировать конфликт на Украине мирными методами вместо того, чтобы увеличивать военную помощь Киеву. По их мнению, поставки вооружений лишь провоцируют ещё больше страданий и насилия, передаёт CGTN.
С 16 по 18 февраля в городе Мюнхен на юге Германии проходила 60-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC). На второй день после начала этого мероприятия состоялись многочисленные демонстрации в знак протеста против обсуждения планов по дальнейшему увеличению военной помощи в конфликтных зонах.
МОНА АРАНЕА, организатор протестов: И мы должны пересмотреть наши отношения между Германией и США — чтобы за счёт этого также пересмотреть наши отношения с Россией. Европейская инфраструктура безопасности и мира должна создаваться вместе с Россией, а не против России.
ЮРГЕН ТОДЕНХОФЕР, бывший член бундестага: Почему вместо переговоров американцы настаивают на том, чтобы снова просить европейцев поставлять оружие? Это не для того, чтобы защитить Украину, это лишь продлит страдания украинцев. Но это навредит их сопернику — России, вот и всё. А стратегия Соединённых Штатов заключается в том, чтобы подавлять своих соперников.
ХУБЕРТ ХАЙНДЛ, участник протестов: Больше оружия лишь вызовет ещё больше насилия, либо приведёт к ответному насилию. Мы надеемся использовать эти протесты, чтобы призвать участников Мюнхенской конференции по безопасности отказаться от военного мышления и методов — и урегулировать конфликты, используя мирные методы.
В Вашингтоне обеспокоены, что не смогут провести обучение украинских военнослужащих этой весной, если конгресс не примет новый пакет помощи для Киева. Об этом говорится в материале газеты Politico со ссылкой на министра Армии США Кристину Вормут.
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