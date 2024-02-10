Der Tagesspiegel: поддержка Украины в Германии ослабевает

По данным последнего опроса, проведённого Мюнхенской конференцией по безопасности, всё меньше немцев согласны продолжать поддерживать Украину, пишет Der Tagesspiegel. Противники увеличения поставок тяжёлого вооружения теперь составляют в Германии большинство. Кроме того, растёт число немцев, которые не хотят вводить более жёсткие санкции в отношении России.

На первый взгляд, поддержка Украины со стороны Германии не вызывает сомнений у широких слоёв населения, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Результаты последнего опроса Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствуют о чётком осознании того, что победа России будет иметь разрушительные последствия для Украины и Европы.

Однако рейтинги одобрения быстро падают, как только речь заходит о конкретных политических последствиях. Если в мае 2022 года 46% ещё выступали за то, чтобы принять больше беженцев, чем раньше, то по нынешнему опросу, на это согласны только 25%, и чуть менее трети (32%) выступают против.

Аналогичное развитие событий можно наблюдать и в рейтингах одобрения по вопросу о том, должна ли Германия поставлять больше тяжёлых вооружений, чем раньше. Противники увеличения поставок тяжёлого вооружения теперь составляют большинство. Также всё меньше немцев хотят вводить более жёсткие санкции против России или предоставлять больше гуманитарной помощи, чем раньше.

Конечно, первоначальная ситуация значительно изменилась: весной 2022 года ещё шли споры о том, должна ли Германия вообще поставлять Украине тяжёлое вооружение. Осенью 2023 года обсуждались поставки крылатых ракет. Тем не менее результаты нынешнего опроса показывают, что поддержка среди населения ослабевает: рейтинги одобрения помощи Украине в Германии также низки в международном сравнении.

Несмотря на всю помощь, оказанную Украине, в контексте надвигающихся конфликтов в связи с распределением средств в Германии и кризисов в других регионах мира, падение рейтингов одобрения для усиления поддержки, в целом, понятно. Однако, особенно на фоне вероятного сокращения поддержки со стороны США и масштабного перевооружения России, эта зарождающаяся усталость от поворота является фатальной.

Поэтому главная задача сторонников Украины — донести до немецкого населения мысль о том, что от Германии потребуется больше, чем когда-либо прежде. В конце концов, эпоха, когда Германия могла доверить оборону Европы США, закончилась, заключает Der Tagesspiegel.